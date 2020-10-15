«تويتر» يجمد حسابات مزيفة لـ«سود يناصرون الرئيس»

عربيات ودوليات

سان فرانسيسكو- الوكالات: اعلن موقع تويتر انه جمد العديد من الحسابات المزيفة التي تتظاهر بأنها لأميركيين افارقة مؤيدين للرئيس دونالد ترامب وتمكنت من جذب آلاف المشتركين في غضون ايام قليلة. وقال متحدث باسم المجموعة ومقرها في سان فرانسيسكو ان «فرقنا تعمل بلا هوادة للتحقيق في هذا النشاط وستتخذ اجراءات وفقاً لقواعد تويتر اذا كانت التغريدات تنتهك» تلك القواعد. ونشر دارين لينفيل، الأستاذ في جامعة كليمسون والمتخصص بشؤون المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي امثلة على هذه الحسابات المزيفة على حسابه في موقع تويتر.

ونشر احد هذه الحسابات واسمه تيد كاتيا في 17 سبتمبر تغريدة جاء فيها «نعم انا اسود وأصوت لترامب! اليساريون لن يعجبهم هذا لكنني لا ابالي!» وحصلت هذه التغريدة على اكثر من 16 ألف اعجاب وتم تشاركها اكثر من 6 آلاف مرة. وقال لينفيل في معرض تعليقه على هذه التغريدات ان معظم هذه الحسابات «تستخدم صوراً لأميركيين حقيقيين في ملفات الشخصية والعديد منها تابعها عشرات آلاف المشتركين».

وجمد تويتر هذه الحسابات لأنها تضلل المستخدمين بشأن نوايا اصحاب هذه الحسابات وهوياتهم وتقوض تالياً نزاهة النقاش العام. وكان تويتر نشر في سبتمبر قاعدة تحظر استخدام المنصة «لتضخيم المعلومات او اخفائها بشكل مصطنع، او الانخراط في سلوك يتلاعب او يعطل تجارب الأشخاص على تويتر».

