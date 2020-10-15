كيسنجر يدعو إلى تكرار «الحيلة السوفيتية» مع الصين

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: نصح وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر بلاده بأن تكرر حيلة مع الصين كانت نفذت ضد الاتحاد السوفيتي في الماضي.

واقترح كيسنجر ان تعاد مع جمهورية الصين الشعبية نفس الحيلة التي عملت مع الاتحاد السوفيتي اواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، حين رافق سياسة الانفراج، تقارب بين واشنطن وبكين من اجل التصدي المشترك لموسكو.

ونقلت وكالة الأنباء الفيدرالية عن كيسنجر تشديده على ان الولايات المتحدة في الوقت الحالي، على العكس ما كان عليه الوضع قبل نصف قرن ليست في حالة صعود، ولكنها في حالة تدهور، وبالتالي تحتاج الى طريقة جديدة في التفكير.

ودعا «ثعلب» الدبلوماسية الأميركية سياسيي بلاده الى ان يعوا ان الأزمنة تغيرت ومن المستحيل في عالم اليوم على دولة «تحقيق مثل هذا المستوى من التفوق في المجالات الاستراتيجية والاقتصادية». علاوة على ذلك، اعلن كيسنجر عن الحاجة الى ادخال قواعد جديدة للتعامل بين اميركا والصين بهدف «وضع حدود لا تتجاوز فيما بعد التهديدات».

وكانت انباء ذكرت في وقت سابق ان خبراء اطلقوا على المئة عام الجارية اسم «قرن المواجهة الأميركية الصينية».

ومن المفترض ان الأمر لا يرتبط بالانتقام من انتشار فيروس «كورونا» او حتى حماية الشركات الأميركية، بل في ان النخبة الأميركية بدأت تنظر الى الصين على انها تهديد مباشر لأمن الولايات المتحدة وقيادتها العالمية، ويوصف بأنه تهديد لايمكن ان توقفه ادوات العولمة والنظام العالمي الليبرالي.

في تطور آخر، افادت الولايات المتحدة انها توصلت الى «اتفاق مبدئي» مع روسيا على تمديد معاهدة «نيو ستارت» لخفض ترسانة الأسلحة النووية والتي ينتهي مفعولها في فبراير 2021. وفي حين طالبت واشنطن مرارا بكين بالانضمام الى مفاوضات خفض ترسانة الأسلحة النووية مع قرب موعد الانتخابات الأميركية المقررة بعد ثلاثة اسابيع اشارت ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى ابقاء المعاهدة على ما هي عليه في الوقت الراهن.

وصرح المفاوض الأميركي مارشال بيلينغسلي «نرغب في الواقع في تمديد معاهدة «نيو ستارت» لفترة معينة شرط ان يوافقوا في المقابل على الحد من ترسانتهم النووية». وتابع بيلينغسلي «نعتقد ان هناك اتفاقا مبدئيا على اعلى مستوى بين حكومتينا».

