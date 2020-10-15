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عربيات ودوليات

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حوار استراتيجي سعودي - أميركي في واشنطن


واشنطن- الوكالات: انطلق امس الحوار الاستراتيجي السعودي الأميركي في العاصمة واشنطن ويترأس الجلسات عن الجانب السعودي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وعن الجانب الأميركي مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة. وستركز جلسات الحوار على التزامات البلدين لتعزيز الأمن والازدهار الاقليميين والنمو الاقتصادي والتواصل بين الشعبين، وتعزيز العلاقات الاستراتيجية التاريخية الممتدة لعقود بين السعودية والولايات المتحدة. وأشارت الخارجية الأميركية في بيان الى ان الوزيرين سيلتقيان لاطلاق «الحوار الاستراتيجي الأميركي السعودي».وترتبط السعودية وأميركا بعلاقات دبلومساية وتجارية وثيقة منذ عقود، وتعد المملكة شريكا استراتيجيا لواشنطن في المنطقة.


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