العراق: القبض على «قاضي الدم» في «داعش»

عربيات ودوليات

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، امس، القبض على ما يُسمى «قاضي» الدم في تنظيم «داعش» الارهابي التكفيري خلال عملية استخبارية. وأوضحت الوكالة في بيان صحافي تلقت «النهار» نسخة منه، ان «عملية استخباراتية مشتركة نفذت من قبل مفارز وكالة الاستخبارات بالتعاون مع مدير امن افراد كركوك اسفرت عن القبض على ما يسمى قاضي الدم بولاية نينوى والمكنى ابو بكر». وأضافت، ان «المتهم مطلوب وفق احكام المادة 4 ارهاب لانتمائه لعصابات داعش الارهابية، وقد تمت عملية القاء القبض بعد تشكيل فريق مختص ومتابعته لأكثر من شهر والاطاحة به في مركز محافظة كركوك شمالي العراق» وتابعت الوكالة: «من خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الاجرامية واشترك بعدة عمليات ارهابية من خطف وقتل للمواطنين الغزل اثناء سيطرة عصابات داعش على المحافظة آنذاك».