«نفاد الأساسيات» يهدد لبنان بانفجار اجتماعي

عربيات ودوليات

لندن - بيروت - الوكالات: اطلقت منظمة «سايف ذي تشيلدرن» (أنقذوا الطفولة) غير الحكومية امس صيحة فزع بعد تزايد اعداد اللبنانيين الذين ركبوا البحر في الأشهر الأخيرة في محاولة للوصول الى قبرص. وحذرت المنظمة من ارتفاع اعداد المهاجرين غير الشرعيين من لبنان الغارق في ازمة اقتصادية غير مسبوقة. وكان تحذير مقتضب لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة من توقف دعم استيراد السلع الأساسية في الأشهر المقبلة، كافيا لرفع منسوب الارباك في الأسواق وبين المواطنين. فالبلد الذي يعاني من ازمات متراكمة في الاقتصاد والمال والسياسة وغيرها، بات مهددا بشكل جدي بارتفاع اسعار السلع الاستراتيجية ولاسيما منها الطحين والأدوية والمحروقات، اضافة الى ما عرف بالسلة الغذائية، في حال اوقف مصرف لبنان دعم شرائها من الخارج. وظهرت علائم الارباك في الأسواق مع تهافت على شراء الأدوية والمحروقات ومواد اخرى، وتخزين كميات منها في المنازل، ما ادى الى نقص او نفاد بعض الأصناف من الأسواق. من جهته، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ان اي خطوة يتخذها مصرف لبنان لرفع الدعم عن المواد الأساسية ستؤدي الى ماوصفه بالانفجار الاجتماعي والكارثي على اللبنانيين ويجمع المختصون على ان اولى الخطوات المطلوبة للخروج من هذا النفق الاقتصادي هو تشكيل حكومة انقاذ، تحظى بثقة الداخل والخارج، وتعتمد برنامجا اصلاحيا من اجل استعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني، وبالتالي عودة الاستثمارات والتدفقات المالية الى الأسواق غير ان هذه الخطوات تحتاج اولا الى توافقات داخلية ما زالت متعذرة على الأقل في الوقت الراهن. وقالت منظمة «انفذروت الطفولة» المتخصّصة في الدفاع عن حقوق الأطفال، في تقرير انّها احصت بين يوليو وسبتمبر 21 رحلة بحرية لمهاجرين غير شرعيين من لبنان الى قبرص، مقابل 17 رحلة فقط سجّلت طيلة العام 2019.

وأوضحت «سايف ذي تشيلدرن» انّ هذه الظاهرة سجّلت «زيادة كبيرة» في سبتمبر مع تفاقم الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في لبنان وسقوط فئات واسعة من السكان في هوة الفقر. ووفقا للمنظمة الحقوقية فانّه خلال سبتمبر «أعيد 230 شخصا كانوا على متن خمسة قوارب الى لبنان بعد محاولتهم عبور البحر الى قبرص». ولفت التقرير الذي استند الى شهادات عدد من الناجين الى انّ هذه الرحلات الخطرة التي غالبا ما تكون على متن قوارب بدائية تفتقر الى ادنى مقوّمات السلامة او الصمود، اودت بحياة العديد من الأشخاص، بمن فيهم اطفال.

وذكر فتى من بين هؤلاء الناجين، وفقا للتقرير، انّه خلال رحلة الموت التي نجا منها «بدأنا نعدّ الأيام التي تفصلنا عن موتنا، في وقت كنّا نشرب فيه مياه البحر». وأعربت «سايف ذي تشيلدرن» عن اسفها لأنّ «أطفالا رأوا والداتهم تفارقن الحياة، بينما اضطر آباء الى ربط جثامين اطفالهم بأطراف القارب كي لا يفقدوها في البحر».

