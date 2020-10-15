محادثات حدودية قصيرة بين لبنان وإسرائيل

عربيات ودوليات

بيروت - الوكالات: أعلنت مصادر دفاعية لبنانية ان مفاوضين من لبنان واسرائيل اجتمعوا لفترة وجيزة امس لاجراء محادثات بخصوص الحدود البحرية المتنازع عليها. وأضافت ان الاجتماع انتهى بعد ساعة فقط واتفق المفاوضون على اللقاء مجددا يوم 28 اكتوبر.

وضم الوفد اللبناني 4 اعضاء عسكريان ومدنيان ويفترض ان الوفدين اللبناني والاسرائيلي جلسا في القاعة نفسها على الا يتبادلا الحديث مباشرة بل عبر ممثل للأمم المتحدة، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين لبنانيين.

ووفق المصدر نفسه حضر الجلسة الافتتاحية مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر في حين يواصل الدبلوماسي الأميركي جون ديروشر دور الوساطة في هذه المفاوضات. وتبلغ مساحة المنطقة محل الخلاف، والتي تضم مخزونات من الغاز الطبيعي، نحو 860 كيلومترا مربعا. ويعود اصل النزاع الى الخلاف على تحديد نقطة ترسيم الحدود البرية في رأس الناقورة، التي يفترض ان تكون اساسية لترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل. وكان لبنان واسرائيل اعلنا اوائل الشهر الجاري عن التوصل الى تفاهم حول بدء مفاوضات غير مباشرة في الناقورة برعاية الأمم المتحدة، وحينها وصفت واشنطن الخطوة بالتاريخية.

وفي بيان مشترك اعلن حزب الله وحركة «أمل» عن رفضهما الصيغة، التي تشكل على اساسها الوفد اللبناني، الذي سيشارك في مفاوضات ترسيم الحدود مع اسرائيل. ورفض الحزبان مشاركة مدنيين لبنانيين في الوفد، واعتبرا ان ذلك يضر بموقف لبنان، كما يمثل تسليما بالمنطق الاسرائيلي الساعي الى التطبيع. وطالبا في بيانهما باعادة تشكيل الوفد المفاوض بما ينسجم مع مرتكزات اتفاق الاطار، التي تحصر الاجتماعات بضباط عسكريين.

الى ذلك اكد المكتب الاعلامي التابع لرئاسة الجمهورية اللبناني ان الاتهامات التي وجهت لرئيس الجمهورية ميشال عون بخرق الدستور بشأن اختيار الوفد المفاوض على اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل، «باطلة». وجاء في الرد الذي نشره المكتب الاعلامي لرئساة الجمهورية على اتهام الحكومة للرئيس بخرق الدستور بما يتعلق بالوفد المفاوض «باطل كل كلام عن خرق رئيس الجمهورية الدستور في معرض عطفه على المادة 52 منه للاعلان عن الوفد اللبناني الذي سيتولى التفاوض التقني لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، والهدف منه اضعاف الموقف اللبناني في التفاوض».

وأضاف المكتب «لسنا بصدد معاهدة دولية مع اسرائيل ولا التطبيع ولا الاعتراف، ولبنان يذهب للتفاوض العملي والتقني على ترسيم حدوده البحرية حفاظاً على سيادته وثروته الطبيعية على كل شبر من ارضه ومياهه». وتابع المكتب «كفانا مهاترة في زمن الجد، ولبنان احوج ما يكون عليه من تعاضد وتماسك وطني في سبيل الحفاظ على حقوقه السيادية او استعادتها»، حسب تعبيره.

في الجانب الآخر، قال مصدر في وزارة الطاقة الاسرائيلية، امس، ان المفاوضات مهمة لاسرائيل وحاسمة للبنان، ورجح ان التوصل لاتفاق قد يحتاج بضعة اشهر فقط، اذا لم تكن هناك عوائق، مشيرا الى ان اسرائيل لا تتوقع ان تؤدي العملية الى نوع من التطبيع او السلام.

على صعيد آخر، بدأ الجيش الاسرائيلي اليوم مناورات عسكرية بالذخيرة الحية (جنوب مدينة حيفا) تستغرق اسبوعا كاملا يحاكي خلالها اندلاع حرب مع حزب الله اللبناني. وتختبر المناورات جاهزية الوحدات المختلفة في خوض قتال شوارع واحتلال قرى في جنوب لبنان.

