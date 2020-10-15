الرئيس المصري يعين 100 عضو في مجلس الشيوخ

عربيات ودوليات

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارا بتعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ المصري، بما يعادل ثلث مقاعد المجلس.

وشملت اسماء المعينين في مجلس الشيوخ المصري عددا من الصحافيين والاعلاميين ورؤساء احزاب. ومن بين الأسماء المعينة، كل من رئيس تحرير صحيفة «الشروق» عماد الدين حسين، ورئيس تحرير «الوطن» محمود مسلم، ورئيس مجلس ادارة صحيفة «المصري اليوم» عبدالمنعم سعيد، ونقيب الاعلاميين طارق سعدة، ورئيس الاذاعة السابق نادية مبروك، والاعلامي محمد مصطفي شردي. وشملت القائمة كذلك رئيس حزب «التجمع» السيد عبدالعال، رئيس «الوفد» بهاء ابو شقة، عضو الهيئة العليا لحزب «النور» اشرف ثابت سعد الدين، نقيب المعلمين خلف الزناتي، وزير التربية والتعليم الأسبق محب الرافعي، نقيب التمريض كوثر محمود، محمد سمير عبدالجليل، الصحافي ابراهيم حجازي، هاني صلاح محمد وطارق علي. كما تضمن القرار تعيين محمد محمود منصور، اكمل سامي نجاتي، محمد مجدي فريد، علاء الدين مصطفى، احمد محمد السعيد، خالد عبدالمنعم، عمر نبيل عبدالرحمن، هاني حمدي، ايهاب زكريا عطالله، عياد راغب، جميل حليم حبيب، محمود سيد محمود، محمد محمود ثروت، ابراهيم السيد عقيلة، محمد فرج حافظ وحافظ ابوشوشة. ومن بين الأسماء كذلك يحيى شوقي محمد، احمد عبدالعزيز احمد، محمد عبدالسلام، رمضان سرحان»، محمد محمد زكي والسعدي عبدالحميد. كما جرى تعيين يوسف السيد عامر، ضياء اسماعيل مصطفى، احمد عبدالله سيد، محمد شوقي، محمد صلاح الدين بدري، اللواء «هارون ابوسحلي»، نبيل دعبس، الربان «عمر صميدة وعبدالعزيز النحاس. وشملت الأسماء كذلك هدى جمال عبدالناصر (ابنة الرئيس المصري الراحل)، الممثل يحيى الفخراني، محمد ماهر مصطفي ابوغالي،، محمود محمد صلاح سعد، محمود اشرف ابوالنصر، عبدالله امين محمود ومحمد عمر مصطفى. وكان الرئيس السيسي، اصدر قرارا، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد الأحد 18 اكتوبر الحالي.

