موسكو: تركيا ليست حليفاً استراتيجياً

عربيات ودوليات

موسكو - الوكالات: أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ان بلاده لم تعتبر تركيا حليفا استراتيجيا، على الرغم من اهمية الشراكة الوثيقة بين الدولتين في مسائل مختلفة.

وقال لافروف امس في حوار مع محطات اذاعية روسية «لم نصنف تركيا حليفا استراتيجيا لنا، بل هي شريك وثيق جدا». وأشار لافروف الى ان الشراكة بين موسكو وأنقرة تحمل طابعا استراتيجيا في كثير من الاتجاهات، لافتا الى مساعي الطرفين الرامية الى تسوية النزاعين في سورية وليبيا وتقديم مصالحهما هناك.

وقال وزير الخارجية الروسية ان كثيرا من دول المنطقة، بما فيها تركيا وايران والامارات وقطر، تملك مصالح خارج حدودها، مشددا على ان الأمر الأهم هو ضمان شفافية الجهود الرامية الى تقديم هذه المصالح في بلدان اخرى.

وتابع «أما بخصوص سورية، اعتقد ان مثل هذه الشفافية تم توفيرها هناك، وعلى الرغم من ان العسكريين الأتراك متواجدون في الأراضي السورية دون دعوة الحكومة الشرعية، قبل وأيد الرئيس (السوري بشار) الأسد وحكومته انشاء صيغة استانا، ويشاركون في تطبيق المبادرات المطروحة من قبل ثلاثية الدول الضامنة، ومن هذه الناحية تحظى الشراكة بين تركيا وروسيا وايران بأهمية بالغة، وهي اتاحت تقليص رقعة الأراضي التي كانت خاضعة فعلا لسيطرة الارهابيين قبل انشاء منطقة خفض التصعيد في ادلب».

وأقر وزير الخارجية الروسي بوجود خلافات ملموسة بين بلاده وتركيا بشأن قضية قره باغ، قائلا: «نعارض الموقف الذي طرحته تركيا وأعلنه رئيس (أذربيجان الهام) علييف مرارا، وهذا ليس سرا. لا يمكننا ان نؤيد التصريح الذي ينص على ان الحل العسكري للنزاع موجود ومقبول، وتصر موسكو على الموقف القاضي بأنه لا يمكن تسوية نزاع قره باغ الا بالطرق السلمية».

وشدد لافروف على ضرورة ان «تكون تصرفات تركيا في قره باغ شفافة مثلما كانت في سورية».

وأضاف انه يجب نشر قوات حفظ السلام في كاراباخ لمراقبة وقف اطلاق النار هناك. وتوسطت موسكو في التوصل لوقف لاطلاق النار في الاقليم بين باكو ويريفان، اللتين تتبادلان الاتهام بانتهاكه منذ بدء سريانه يوم السبت الماضي.

