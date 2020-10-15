حرب كاراباخ.. أذربيجان تقصف أهدافاً داخل أرمينيا

عربيات ودوليات

باكو- يريفان- الوكالات: دخلت الحرب الدائرة في اقليم ناغورنو كاراباخ منعطفا جديدا، بعد قصف القوات الأذرية اهدافا داخل الأراضي الأرمينية، وتأكيد ارمينيا احتفاظها بحق الرد واستهداف اي منشأة عسكرية داخل اذربيجان.

وأعلنت وزارة الدفاع الاذربيجانية امس انها قصفت موقعين لاطلاق صواريخ في ارمينيا استخدما بحسب قولها لاستهداف مناطق مدنية خلال النزاع في ناغورنو كاراباخ. وأكدت وزارة الدفاع الأرمنية من جهتها ان مناطق على اراضيها تعرضت لقصف نافية في الوقت نفسه ان تكون قصفت اذربيجان ومؤكدة انها «تحتفظ» من الان وصاعدا «بحق استهداف اي بنية تحتية او تجهيزات عسكرية على اراضي اذربيجان» ويبدو انها المرة الأولى التي تقر فيها اذربيجان بقصف اهداف داخل ارمينيا منذ اندلاع معارك عنيفة الشهر الماضي بين القوات الأذربيجانية وانفصاليين مدعومين من ارمينيا في اقليم كاراباخ. وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيانات انها دمرت منظومة صواريخ بالستية ومنظومة صاروخية في ارمينيا في هجمات منفصلة ليل الثلاثاء الاربعاء. وأوضحت ان المنظومتين تم نشرهما في مناطق في ارمينيا محاذية لكلبجار الأذربيجانية والتي يسيطر عليها انفصاليون.

