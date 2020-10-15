«إف بي آي»: لم نتوصل إلى سبب انفجار مرفأ بيروت!

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: اعلن مكتب التحقيقات الاتحادي الأميريكي «اف بي آي» انه لم يتوصل الى نتيجة قاطعة بشأن سبب الانفجار الذي وقع في الرابع من اغسطس في مرفأ بيروت وأسفر عن سقوط نحو 200 قتيل ووقوع اضرار بمليارات الدولارات. ويسود اعتقاد قوي لدى وكالات حكومية اميركية وأوروبية اخرى تتابع عن كثب التحقيقات بأن الانفجار كان عرضيا. وقالت متحدثة باسم مكتب التحقيقات الاتحادي لوكالة «رويترز» بالبريد الالكتروني «لم يتم التوصل الى مثل هذا الاستنتاج (القاطع)» واشارت الى بيان قال فيه مكتب التحقيقات في وقت سابق «سنقدم لشركائنا اللبنانيين المساعدة في التحقي يجب توجيه اسئلة اخرى الى السلطات اللبنانية بصفتها جهة التحقيق الرئيسية». وذكرت وسائل الاعلام اللبنانية يوم الثلاثاء انه تم تسليم تقرير من مكتب التحقيقات الاتحادي لقاض لبناني يوم الاثنين. وامتنع مكتب التحقيقات عن التعليق على التقارير. وقال مصدران حكوميان اميركيان مطلعان على التقارير والتحليلات الرسمية بشأن الحادث ان الوكالات الأميركية كانت مقتنعة الى حد كبير بأن الانفجار، الذي اشتمل على كميات كبيرة من نترات الأمونيوم كانت مخزنة في احد مباني المرفأ منذ سنوات، كان حادثا. وقال مصدر حكومي اوروبي مطلع على تقارير وتحليلات المخابرات ان خبراء اوروبيين رسميين قدروا ايضا ان الانفجار كان عرضيا.