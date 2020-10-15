«شاهين» سعودي بـ 650 ألف ريال

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في أضخم عملية بيع من نوعها على الإطلاق، زاد سعر صقر صغير في السعودية على 170 ألف دولار في مزاد سنوي ينعقد على مدار 45 يوما للطير الجارح ذي المكانة المرموقة في دول الخليج. وقال منظمو المزاد في نادي الصقور السعودي في بيان، إن الطائر تم بيعه أول من أمس بمبلغ 650 ألف ريال سعودي (173 ألف دولار) بسبب سماته الفريدة وندرته. ووصف النادي البيع بأنه الأكبر على الإطلاق على مستوى العالم لطائر من سلالة الشاهين الصغيرة. وفقا لـ «رويترز». وتمثل الصقارة، وهي تقليد تربية الصقور وتدريبها على الصيد، جزءا مهما من التراث الثقافي في السعودية والدول المجاورة يعود لآلاف السنين. وأوضح النادي أن الصقر الذي يبلغ وزنه 1.1 كيلوغرام، تم اصطياده في البرية بحفر الباطن شمال شرق السعودية.