الاخيرة

عبر الأزمنة شهد التاريخ غزاة وطغاة وزعماء إباديين وبعضهم كان يفخر بأنه حيث يمر جواده لا ينبت العشب بسبب القتل والدمار الذي يتسبب به، وبعضهم الآخر كحال الطغاة ستالين وصدام كان يقتل من الاقرباء أكثر من الغرباء.

حتى وصلنا مع بداية عامنا المميز 2020 للغازي «كورونا» الذي أباد البشر وأوقف مناحي الحياة، وخير الأحياء بين الموت بالمرض أو الموت بالجوع واستبدل الحروب الطاحنة المعتادة بين البشر والبشر بحرب توحدت فيها البشرية للمرة الأولى في تاريخها لوقف الغازي «كورونا» الذي يضم رأس الدبوس الآلاف من جنده، دون ان يحققوا حتى هذه اللحظة أي انتصار بل استقصد الغازي أكبر دول العالم (الصين) فلم ينفع سورها العظيم في وقفه، وواصل مشواره لأكثر دول العالم تقدماً وقوة فدمر اقتصادها وزاد عدد ضحاياه من شعبها عدد ضحايا حروبهم، الكونية الأولى وفيتنام وكوريا مجتمعة ولم يهدأ بال الغازي حتى وجه سهمه لرئيسهم ترامب فأصابه ورغم الوعود المتكررة بالانتصار عليه باللقاحات فلايوجد في الافق اي دلالات مؤكدة على ذلك والارجح ان العالم سيحتاج الى 6 سنوات كالتي احتاجها لهزيمة الغازي هتلر!

