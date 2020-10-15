5 أمور مذهلة يقوم بها الجسم أثناء النوم

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النوم نشاط بيولوجي مهم جدا لصحة الجسم، ويؤدي دورا أساسيا في سلامة جميع أعضاء الجسم البشري، وفي التقرير التالي يتحدث الباحث الفرنسي لورنس. أو عن أنشطة مذهلة يقوم بها الجسم أثناء النوم:

1- ينظم الدماغ الذكريات: أوضح الباحث بأنه أثناء نوم حركة العين السريعة، الذي يحدث بعد مرحلة النوم العميق، يصبح الدماغ أكثر نشاطا؛ إذ يختار ذكريات معينة، ويحلل المعلومات التي تعرض لها خلال اليوم.

2- انخفاض درجة حرارة الجسم: أثناء النوم، يرتاح الجهاز العصبي ويصبح أقل توترا، وبالتالي ينخفض ضغط الدم، ويبطئ نسق التنفس، وتنخفض درجة حرارة الجسم. يؤدي النوم دورا لتحقيق التوازن الداخلي، ويساعد في الحفاظ على الطاقة. ويمكن أن تنخفض درجة حرارة الجسم إلى 36 درجة مئوية.

3- إفراز الناقلات العصبية: يقول الباحث الفرنسي إن الناقلات العصبية هي جزيئات تسمح للدماغ بإرسال رسائل بين الخلايا العصبية المختلفة، ويسبب عدم توازن الناقلات العصبية تقلبات مزاجية.

كما يوضح اختصاصي النوم تيري كرالي «يساعد النوم على تنظيم العديد من النواقل العصبية في أجسامنا، بما في ذلك النورإبينفرين والسيروتونين والدوبامين. حيث إن الحصول على قسط كافٍ من النوم يحافظ على استقرار مستويات النواقل العصبية، ويبقينا يقظين، ويمنع تقلبات المزاج».

4- مساعدة البشرة: يساعد التمتع بقسط كاف من النوم في الحصول على بشرة نضرة، يفسر تيري كرالي أن «العديد من خلايا الجلد تمتلك ساعات بيولوجية، وتتأثر بشكل مباشر بقسط النوم، الذي نحصل عليه كل ليلة»، ووفقا للمقال أوضحت إحدى الدراسات التي أجريت على مجموعة من الأشخاص لم يخلدوا إلى النوم ليلة كاملة، انخفاضا في مرونة ورطوبة بشرتهم، كما كان مسامهم أوسع، وكان هناك انخفاض في تدفق الدم إلى خلايا الوجه.

5- تقوية جهاز المناعة: بيّن الكاتب أنه أثناء النوم، تطلق خلايا الجسم السيتوكينات، وهي بروتينات تعمل وسيطا كيميائيا لتقوية جهاز المناعة، وهو ما يفسر ميلنا إلى النوم أثناء المرض أو التعب الشديد.

