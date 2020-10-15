«سويوز» تنفذ أسرع رحلة فضاء مأهولة في التاريخ

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موسكو - الوكلات: التحمت مركبة الفضاء الروسية «سويوز إم إس-17» بنجاح بالمحطة الفضائية الدولية بعد أقصر رحلة مأهولة في التاريخ. وكانت المركبة التي انطلقت من مطار بايكانور الفضائي محمولة على صاروخ «سويوز 2.1 إيه» وعلى متنها رائدا الفضاء الروسيان: سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود-سفيرتشكوف، والأميركية كاثلين روبينس، قد قامت بدورتين حول كوكب الأرض لتلتحم بالمحطة الفضائية الدولية في ظرف 3 ساعات و3 دقائق. وكان الرقم القياسي السابق للمركبات الفضائية المأهولة هو 6 ساعات تقريبا من خلال الرحلة التي بدأت منذ سبع سنوات عن طريق أربع دورات حول كوكب الأرض. وهذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها «روس كوسموس» مركبة فضائية وعلى متنها رواد الفضاء. وكانت الرحلات في السابق (قبل 2013) تستخدم خطة من حوالي 30 دورة حول كوكب الأرض في رحلة تستغرق يومين.