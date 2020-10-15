طرق بسيطة تحافظ على الرئتين قويتين وسليمتين

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الرئتان هما العضو الأكثر نشاطا في جسم الإنسان، إذ يؤديان دورا أساسيا وجوهريا في تزويد جميع الأعضاء بالأكسجين عن طريق الدم، وفي المقابل طرح ثنائي أوكسيد الكربون. نشر موقع «ذا هيلث سايت» تقريرا أفاد بأن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسبب تلف المسالك الهوائية، ما يحد من قدرة الرئتين على العمل بالشكل الصحيح، وهذا بدوره ينتهي بالإصابة بالعديد من الأمراض الرئوية. ويشير مصطلح «الأمراض الرئوية» إلى العديد من الاضطرابات التي تصيب الرئتين، وتشمل أمراض الربو، الانسداد الرئوي المزمن، التهاب الشعب الهوائية، الالتهاب الرئوي، انتفاخ الرئة، التليف الكيسي، السل، سرطان الرئة، ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة. ويمكن أن تؤدي بعض أمراض الرئة إلى الفشل في الجهاز التنفسي، لذا من الضروري جدا اتباع هذه الطرق البسيطة للحفاظ على الرئتين قويتين وسليمتين: الإقلاع عن التدخين: يحتوي دخان السجائر على آلاف المواد الكيميائية الضارة التي تضر بالجسم، علاوة على ذلك، فهو المسبب الرئيسي لأمراض الرئة الخطيرة مثل سرطان الرئة ومرض الانسداد الرئوي المزمن. لذا من الضروري جدا الإقلاع عن التدخين إن كنت من المدمنين عليه، وبخلاف ذلك، فتجنب التعرض للتدخين السلبي لحماية رئتيك من التلف المحتمل. تجنب التعرض للملوثات: العديد من الملوثات الموجودة في الهواء يمكن أن تسبب تلفا للرئتين وتؤثر على الصحة العامة لكونها تحمل المواد الكيميائية السامة والضارة، لذلك عليك الابتعاد عن الأجواء الملوثة والمملوءة بالغبار المتسخ قدر الإمكان. ممارسة تمارين التنفس العميق: نقص الأكسجين يجعلك أكثر عرضة لمشاكل الرئة أو حتى أمراض القلب، ولهذا من الضروري ممارسة تمارين التنفس العميق المنتظمة لكونها تساعد على تقوية الرئتين، والتخلص من السموم المتراكمة في الجسم. ممارسة الرياضة بانتظام: تساعد التمارين الرياضية على تعزيز قدرة الرئتين، وهذا يعني تعزيز صحة الجسم العامة من خلال تزويد جميع الأعضاء والأنسجة بالأكسجين اللازم لأداء مختلف الوظائف. تناول الأطعمة الصحية: تأكد أن نظامك الغذائي يحتوي على جميع العناصر الضرورية لعمل الرئتين كمضادات الأكسدة والبروتين وحمض الفوليك والكربوهيدرات، وخلوه تماما من الدهون المتحولة والمشبعة.