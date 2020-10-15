أنجلينا جولي.. امرأة تعزف الحب بأوتار القلب

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تعاقدت النجمة أنجلينا جولي على بطولة فيلم رومانسي مرتقب تحت عنوان Every Note Played أو كل نوتة تعزف، بالمشاركة مع النجم كريستوفر والتز، في نص مقتبس من رواية لليزا جينوفا.

وتلعب جولي دور كارينا، وهي زوجة سابقة لموسيقار وعازف بيانو شهير يدعى ريتشارد «والتز»، ولكن الموسيقار الكبير يعاني من خسائر عديدة، من بينها ابتعاد ابنته الوحيدة، ثم اصابته بمرض يصيب الخلايا العصبية في يديه. وعندما يتفاقم المرض، يعجز ريتشارد عن عزف البيانو أو الحياة بمفرده، ويرق قلب كاترينا له، وتضطر للدخول في حياته مرة أخرى لمساعدته والوقوف بجانبه في محنته.

ومن المقرر أن يخرج الفيلم مايكل سوكسي، الذي تتضمن سابقة أعماله.

Reasons Why 13 أو 13 سبباً لماذا، وThe Vow أو النذر، من بطولة راكيل أدامز وشاننج تاتوم.

ويشارك في انتاج الفيلم كل من موني كلايتون، وريتشارد بارتون لويس، وجابرييل تاباك، بينما شارك كلايتون في كتابة السيناريو بالمشاركة مع ديفيد مانديل.

