وداعاً.. فتى الشاشة الأول

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تشيع اليوم الخميس، جنازة الفنان المصري الكبير محمود ياسين،من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بمدينة السادس من أكتوبر، وسيدفن بعدها بمقابر الأسرة بطريق الفيوم، ورحل الفنان المصري الكبير محمود ياسين أمس الأربعاء عن عمر ناهز 79 عاماً، بعد صراع مع المرض، حيث وصفت زوجته الفنانة المعتزلة شهيرة، مرض الفنان الراحل بأنه «ملوش علاج»، وأن الحالة مش بتتحسن، موضحة أنها منعت أبناءه من رؤيته خلال الأشهر الماضية خوفاً عليه من الإصابة بـ «كورونا»، قائلة: «محمود ياسين كلم رجاء الجداوي قبل وفاتها للاطمئنان عليها، وكانت مبسوطة جداً أنها كلمته»، وذلك في آخر تصريحات لها حول حالته الصحية الشهر قبل الماضي. ونعت وزيرة الثقافة المصرية د. إيناس عبد الدايم، وجميع الهيئات والقطاعات، الفنان الكبير محمود ياسين، وقالت وزيرة الثقافة، إن ساحة الإبداع فقدت أحد رموزها ونجماً ذهبياً عبر بصدق عن قضايا المجتمع في أعماله التي ستبقى علامات بارزة في تاريخ الأداء التمثيلي، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

بداية المشوار

وولد الفنان المصري الراحل محمود فؤاد محمود ياسين، عام 1941 في مدينة بورسعيد، وتخرج من كلية الحقوق عام 1964، والتحق بعدها بالمسرح الوطني في مصر، حيث شارك في مسرحيات «سليمان الحلبي»، «الزير سالم»، وغيرهما من المسرحيات، وبعد تخرجه ترشح لأداء دور صغير في فيلم شيء من الخوف مع الفنانة الكبيرة الراحلة شادية، والفنان الراحل محمود مرسي، وحقق بعد هذا الدور شهرة واسعة في السينما المصرية. وفي حقبة السبعينيات أصبح محمود ياسين من أشهر نجوم السينما الرومانسية، وأطلق عليه وقتها لقب فتى الشاشة الأول، وقام ببطولة عدة أفلام سينمائية مثل الخيط الرفيع وحب وكبرياء والرصاصة لا تزال في جيبي، ودوره المميز في فيلم أفواه وأرانب مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة. وقام الفنان الراحل، بتكوين ثنائي ناجح مع الممثلة نجلاء فتحي في أكثر من 20 فيلماً منها، «حب وكبرياء» و«العاطفة والجسد»، كما قدم الفنان محمود ياسين إلى الشاشة الصغيرة عدداً من المسلسلات الناجحة منها « غداً تتفتح الزهور»، «أبو حنيفة النعمان»، و«سوق العصر والعصيان».

وتزوج النجم الراحل محمود ياسين، من الفنانة الكبيرة «شهيرة»، وذلك بعد تصوير فيلم «نحن لا نزرع الشوك»، وخفق قلبه لها من النظرة الأولى، وكانت قصة حب وزواج عمرها أكثر من خمسين عاماً أثمر عن اثنين من الأبناء رانيا وعمرو وكلاهما يعمل في المجال الفني.

ومنحه التقدم في العمر مساحة أكبر للعب أدوار مميزة في السينما وقف فيها بجانب الأجيال التالية من النجوم فشارك في «الجزيرة» مع أحمد السقا و«الوعد» مع آسر ياسين و«عزبة آدم» مع أحمد عزمي وماجد الكدواني و«جدو حبيبي» مع بشرى وأحمد فهمي.

جوائز وتقدير

وحصل الفنان القدير على أكثر من خمسين جائزة في مختلف المهرجانات داخل مصر وخارجها أبرزها «جائزة من مهرجان السينما العربية في أميركا وكندا عام 1984، جائزة التمثيل من مهرجان طشقند عام 1980،جائزة الإنتاج من مهرجان الإسماعيلية عام 1980، جائزة من مهرجان عنابة في الجزائر عام 1988، جائزة أحسن ممثل في مهرجان التلفزيون لعامين متتالين 2001 و2002.

وفي عام 1998، اختير الفنان الراحل رئيساً للجنة تحكيم مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون، ورشح أيضاً لمنصب رئيس شرف المهرجان في نفس العام، وفي عام 2005، اختير محمود ياسين من قبل الأمم المتحدة، ليصبح أحد سفرائها للنوايا الحسنة لمكافحة الفقر والجوع.

الرحلة مع المرض

بدأت رحلة الفنان المصري الكبير محمود ياسين مع المرض عام 2014 عندما كان متعاقداً على مسلسل «صاحب السعادة» لتقديمه مع الزعيم عادل إمام، لكن بشكل مفاجئ غادر «ياسين» بعد إجراء البروفات الخاصة بالشخصية التي كان من المقرر أن يقدمها وفسخ العقد الذي يجمعه بالشركة المنتجة، وسط تساؤلات حول السبب وراء ذلك.

بداية المشوار

ولد الفنان الراحل محمود فؤاد محمود ياسين، في مدينة بورسعيد عام 1941، وتعلق بالمسرح منذ أن كان فى المرحلة الإعدادية، وحقق حلمه بالانضمام للمسرح القومي الذي قدم عليه وعلى المسارح الأخرى عشرات الأعمال المميزة.

إطلالات فنية مميزة

قدم الفنان المصري الراحل، في السينما أدواراً صغيرة فى نهاية حقبة الستينيات إلى أن جاءت فرصته الكبيرة في فيلم «نحن لا نزرع الشوك» مع شادية عام 1970 وتوالت الأفلام بعد ذلك فكان من بينها «الخيط الرفيع» أمام فاتن حمامة و«أنف وثلاث عيون» أمام ماجدة الصباحي و«قاع المدينة» أمام نادية لطفي و«مولد يا دنيا» أمام المطربة عفاف راضي و«اذكريني» أمام نجلاء فتحي و«الباطنية» أمام نادية الجندي و«الجلسة سرية» أمام يسرا و«الحرافيش» أمام صفية العمري.??