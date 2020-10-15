الحظر كلياً أو جزئياً دمار اقتصادي شامل

مال وأعمال

تخوفات متزايدة يعيشها أصحاب الأعمال والمبادرين» على وقع احتمالية التوجه الحكومي بفرض حظر جزئي أو كلي خلال المرحلة القادمة، هذا ما أكدته مصادر مطلعة لـ «النهار» واصفة عودة الإغلاق بالدمار والخراب الإقتصادي الشامل. وأفادت أن شركات القطاع الخاص لم يعد لديها القدرة على مواجهة مزيد من التحديات التي من الممكن أن يسببها هكذا توجه ، خاصة وأن العديد منها باتت على حافة الإفلاس ، بسبب الخسائر الهائلة التي تكبدوها خلال الفترة التي تلت تفشي فيروس كورونا وما سببه من خسائر قدرها البعض بحدود 4 مليارات دينار في القطاعات المختلفة.

ولفتت المصادر الى أن تأثير الحظر سيكون مدمراً على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، خاصة وأن من نجح في البقاء من تداعيات الحظر الجزئي والكلي الأول ، باتت لديهم مخاوف كبيرة من الاستمرارية مع الحديث عن عودة الحظر ما لم يتم الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وأوضحت أن ما يقارب من 3000 مشروع صغير ومتوسط سيدخل مصيدة التعثر والإفلاس ، في حال عودة الحظر مرة أخرى ، وهو ما يعني أن 30 بالمئة من إجمالي المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستكون خارج السوق.

وأضافت أن المبادرين لم يعد لديهم القدرة على التطوير والتحديث في مشروعاتهم بسبب التخوف من المستقبل ، وغياب العمالة الفنية بسبب الحظر الجوي المفروض منذ فترة.

وفي سياق متصل ، توقعت المصادر أن يعاني قطاع الأعمال الخاص في الكويت من خطر كبير ومؤلم في حال تطبيق الحظر الشامل ، كما أن الحظر الجزئي سيؤثر بلا شك على الأنشطة التجارية حسب ساعات الحظر.

وأفادت أن قدرة الشركات على البقاء يعتمد في المقام الأول على أوضاعهم المالية والتشغيلية وعلى فترة الحجر وذلك في إطار قدرتهم على مقاومة شبح الإفلاس والتعثر ، مضيفاً أن قانون ضمان التمويل الحكومي وإن تم إقراره من قبل مجلس الأمة في مداولته الثانية ، إلا أنه جاء متأخراً والتأخير أدى إلى تراكم الالتزامات وبالتالي زيادة في كلفة المعالجة.

وأضافت لا شك أن صحة الأفراد أولوية ولكن الوضع الاقتصادي الصعب الذي عانت منه الشركات بات أكثر أهمية في ظل ظروف بالغة الصعوبة ودعم حكومي «متواضع» إن لم يكن غير محسوس مقارنة بما قامت به دول أخرى في المنطقة. ووفق بيانات حكومية ، فإن إجمالي قيمة التمويل الموجه لمتضرري «كورونا» من البنوك المحلية بلغت 40 مليون دينار تقريباً وهو الأدنى عالمياً وإقليمياً بين الدول التي تضررت من «كورونا». ووفقاً للارقام المتداولة ، فقد بلغ حجم الخسائر التي تكبدتها القطاعات الاقتصادية حدود 5 مليارات دينار في الأزمة الأولى التي تلت فيروس كورونا، وفي حال تطبيق الحظر الجزئي سترتفع وتيرة الخسائر لأكثر من 10 مليارات دينار.

