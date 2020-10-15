الكويت ثانية وجهات الاستثمارات العمانية

مال وأعمال

كشفت آخر البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني ، أن الكويت تمثل ثاني أهم وجهات الاستثمارات العمانية المباشرة للخارج في العام 2018 بنسبة 9.3 في المئة من إجمالي الاستثمارات العمانية المباشرة بالخارج، فيما احتلت الإمارات الصدارة بنسبة 22.7 في المئة، ثم المملكة العربية السعودية الثالثة بنسبة 4.9 في المئة والهند بنسبة 4.1 في المئة.

وأسهمت 9 دول بما نسبته 86.9 في المئة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2018، وجاءت في صدارتها المملكة المتحدة بما قيمته 6 مليارات و624 مليونًا و600 ألف ريال عماني، تليها الولايات المتحدة بقيمة مليار و553 مليونًا و300 ألف ريال عماني، في حين جاءت الإمارات في المرتبة الثالثة بمليار و33 مليونًا و900 ألف ريال عماني، تليها كل من الكويت بـ387 مليونًا و100 ألف ريال عماني، والبحرين 362 مليونًا و600 ألف ريال عماني، وقطر بـ327 مليونًا و500 ألف ريال عماني. بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية في السلطنة بنهاية عام 2018م نحو 19 مليارًا و969 مليونًا و900 ألف ريال عماني، مقابل 17 مليارًا و806 ملايين و600 ألف ريال عماني في عام 2017 بنسبة ارتفاع بلغت 12.1 في المئة.

