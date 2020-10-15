منتجو النفط يواجهون صعوبات قياس الطلب مع ارتفاع الفائض

مال وأعمال

قالت وكالة الطاقة الدولية إن مخزونات النفط العالمية التي زادت خلال ذروة جائحة كورونا تنخفض على نحو مطرد، لكن موجة ثانية من الجائحة تبطئ الطلب وتعرقل جهود المنتجين لموازنة السوق.

وتعتزم الدول الأعضاء في أوبك وحلفاء منهم روسيا زيادة الإمدادات بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من يناير وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يؤدي وقف إطلاق النار في ليبيا لزيادة الإنتاج هناك إلى 700 ألف برميل يوميا في ديسمبر من 300 ألف برميل في الوقت الراهن.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري «ثمة مجال محدود في السوق فحسب لاستيعاب الفائض من المعروض في الشهور القليلة المقبلة».

وأضاف التقرير «من يأملون في سوق نفط أكثر توازنا يتطلعون إلى هدف غير ثابت». وتخفض أوبك وحلفاؤها المشاركون في اتفاق خفض إنتاج النفط أو التكتل المعروف باسم أوبك+ إنتاج النفط في الوقت الراهن بمقدار 7.7 ملايين برميل يوميا. وقالت وكالة الطاقة الدولية «أثمرت جهود المنتجين عن بعض النجاح»، في إشارة لاستقرار أسعار النفط نسبيا وسحب قوي من المخزون، مع تراجع ضمني للمخزونات العالمية 2.3 مليون برميل يوميا في الربع الثالث وتوقع انخفاضها 4.1 ملايين برميل يوميا في الربع الأخير.

لكن الوكالة أضافت أن تعافي الطلب الذي حدث خلال الصيف يتباطأ الآن بفعل موجة ثانية من جائحة كورونا وقيود جديدة على التنقل. وقالت «هذا بالتأكيد يثير الشكوك بشأن قوة التعافي الاقتصادي المتوقع وبالتالي احتمالات نمو الطلب على النفط».

