«ذي إيكونوميست»: التعافي الاقتصادي سيكون طويلاً

مال وأعمال

تبدو التوقعات قصيرة الأجل للاقتصاد العالمي أقل تشاؤماً إلى حد ما، لكن التوقعات على المدى الطويل لا تزال قاتمة، وذلك وفقاً لما نشرته مجلة ذي ايكونوميست.

وفي أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي، أشار صندوق النقد الدولي، إلى أن التعافي الاقتصادي من المرجح أن يكون طويلاً وغير منتظم وغير مؤكد. ولا تزال الصورة تبدو أسوأ بكثير مما كانت عليه في الربيع، عندما بلغ الوباء ذروته لأول مرة في معظم أنحاء العالم، ومن المتوقع أن تعاني معظم الدول الكبرى من ركود اقتصادي هذا العام، يتراوح من انكماش بنسبة 4% في أميركا، إلى ما يقرب من 10% في بريطانيا، وهذا يبلغ ضعف الانكماش في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2009.

ومن المتوقع أن تنمو الصين فقط فعليًا هذا العام، وبنسبة ضئيلة تبلغ 1.9%، أما الهند التي كان من المتوقع أن تنمو بنسبة 1.9% في عام 2020 في أبريل، فمن المتوقع الآن أن يتقلص نموها بنسبة 10.3%. وتمامًا كما يعاني بعض المرضى من تأثيرات طويلة الأمد لفيروس كورونا، فإن الاقتصاد العالمي أيضًا سيعاني من ضرر دائم، حيث يعتقد صندوق النقد الدولي أنه بحلول عام 2025، سيكون الناتج المحلي الإجمالي العالمي للفرد، أقل مما كان متوقعًا في بداية العام. ويعزو صندوق النقد الدولي هذا الضرر الدائم إلى عدة عوامل، خاصة أن الوباء من المحتمل أن يغير هيكل الاقتصاد العالمي، حيث ستتغير عادات التسوق لدى المستهلكين.

