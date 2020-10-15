«المتحد» هنأ رابحي حساب «الحصاد الإسلامي»

مال وأعمال

مع الالتزام التام بجميع الإرشادات الوقائية من الجهات الصحية، قام البنك الأهلي المتحد، أمس، بإجراء السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والحاصل على «جائزة أفضل برنامج ادخار فى الكويت للعام 2019» من مجلة بانكر ميدل إيست المرموقة، وذلك نظرا للعديد من المميزات التى ينفرد بها، حيث يقدم لعملائه أكبر عدد من فرص للفوز على مدار العام من خلال ما يزيد عن 800 جائزة سنويا واستطاع أن يعيد رسم حياة الآلاف من الرابحين من سعداء الحظ.

وأسفر السحب عن حصول 20 فائزا على 1000 دينار كويتي لكل منهم : مبارك فيصل سعود، وعيسى علي بلوشى، وتركي مياح صالح، ومنصور أحمد دريب، وأحمد محمد الزعبي، ويوسف يعقوب حسين، وحمد حسين المري، وسعود محمد المطيري، ونبيهة عاصف شوغتاي، وعادل عبدالله الرشيدي، وأحمد داخل عواد، وقاضي إقبال حسين، ومنيرة فايز الدبوس، وعماد محمد حفني، وشهاب أحمد عباس، ومحمد مساعد السبيعي، وعمر أسعد هادي، وزينب علي حسين، ومريم علي بورزارع، وربيع سلمان مجلي.

والجدير بالذكر، أن سحوبات الحصاد تتضمن العديد من الجوائز التي من بينها جائزة قيمتها 100 ألف دينار كويتي في كل من العيدين. وتبقى الجائزة الربع سنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار أهم ما يطمح إليه العملاء لتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم. كل ذلك مع وجود سحب شهري على جائزة بقيمة 100 ألف دينار، بالإضافة إلى 20 جائزة أسبوعية بقيمة ألف دينار لكل رابح.

