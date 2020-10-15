هبوط رباعي للبورصة الأول في أكتوبر

مال وأعمال

سجلت المؤشرات الرئيسية للبورصة، تراجعها الجماعي الأول خلال شهر أكتوبر الحالي، وسط تباين حركة التداولات وتزايد ضغوط العمليات المضاربية لجني الأرباح.

وانخفض المؤشر العام للبورصة في ختام تعاملات أمس بنحو 0.25%، كما هبط السوق الأول 0.23%، وتراجع الرئيسي 0.30%، وسجل «رئيسي 50» أول تراجع له خلال الشهر الحالي لينخفض 0.54% كأعلى نسبة تراجع بين المؤشرات الأربعة.

وتباينت حركة التداولات في البورصة مع نهاية الجلسة، حيث انخفضت السيولة 8.4% لتصل الى 63.79 مليون دينار مقابل 69.64 مليون دينار، بينما ارتفعت الكميات 18.9% إلى 460.23 مليون سهم مقابل 387.21 مليون سهم.

وسجلت مؤشرات 6 قطاعات انخفاضاً بصدارة النفط والغاز بتراجع نسبته 0.95%، فيما كان الارتفاع من نصيب 4 قطاعات أخرى يتصدرها التأمين بنمو نسبته 2.08%.

وجاء سهم «ريــم» على رأس القائمة الحمراء للأسهم المدرجة بانخفاض كبير اقتربت نسبته من 52%، بينما تصدر سهم «ايفــا» - العائد للتداولات - القائمة الخضراء بنمو كبير تجاوزت نسبته 91%.

فيما أعلنت الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات عن قيامها بتحصيل مبلغ 3.031 ملايين دينار بموجب حكم محكمة التمييز الصادر في القضية رقم (2015/89) والسابق الافصاح عنه بتاريخ 19 فبراير 2020.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، ان الشق الخاص بالفوائد المقضي بها في نفس القضية، لم يتم احتسابها وتحصيلها حتى تاريخه، وسيتم اخطار هيئة أسواق المال الكويتية وشركة البورصة بأي مُستجدات في هذا الشأن.

الجدير بالذكر أن القضية المُشار اليها، والتي سبق الفصل فيها بشكل نهائي من قبل محكمة التمييز في 19 فبراير الماضي، كانت مرفوعة من «المعامل» ضد كل من مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ورئيس لجنة المناقصات المركزية.

