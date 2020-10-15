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مال وأعمال

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«إيفا» تربح 12.7 مليون دينار


أعلنت شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة «ايفا»، عن البيانات المالية للشركة عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي وكذلك أرباح الأرباع الأول والثاني والثالث من العام. وبحسب نتائج الشركة للبورصة، بلغت أرباح الشركة للتسعة أشهر الأولى من هذا العام 780.2 ألف دينار (2.56 مليون دولار)، مقابل خسائر الفترة نفسها من العام الماضي بقيمة 4.21 ملايين دينار. وقد بلغت أرباح الشركة في الربع الثالث من 2020 نحو 12.68 مليون دينار، مقارنة بـأرباح بلغت 2.04 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع كبير في الأرباح بنسبة 523 %.


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