«التجارة» ناقشت «الشدادية» مع «الأشغال»

مال وأعمال

ناقش وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، أمس، مع فريق وزارة الاشغال الموضوعات المشتركة بين الجهتين وذلك لتنسيق الجهود فى الأمور التي ترتبط بالبيئة التجارية والصناعية والربط الالكتروني المشترك في مكتب وزير التجارة والصناعة

وقالت الوزارة في بيان لها أن الاجتماع المشترك تطرق الى عدة موضوعات لتسهيل الامور وسلاسة العمل على أرض الواقع في المشاريع المشتركة بين الجهتين منها مراكز الخارجية لقطاع الشركات والتراخيص التجارية، والمراكز الخارجية لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك ومشروع الشدادي واكدت «التجارة» ان هذا الاجتماع يأتي من ضمن سلسة اجتماعات تنسيقية بين قطاعات الوزارتين.

وحضر الاجتماع كل من مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي، وووكيل وزارة الاشغال العامة م.اسماعيل علي أحمد، والوكيل المساعد لشئون الفنية وتنمية التجارة محمد العنزي، والوكيل المساعد للشؤون القانونية د.محمد الجلال، والوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية يوسف الحسيني، والوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية م.وليد الغانم.

