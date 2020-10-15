مخاوف من مجاعة مع موجة «كورونا» الثانية

مال وأعمال

فرضت أوروبا والعديد من دول العالم قيوداً جديدة، في محاولة لوقف الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا الجديد، فيما تضاءلت الآمال بالحصول على لقاح قريباً، ما أثار الخوف من انتكاسة الأسواق مجدداً بعد أن شهدت جزءاً من التعافي، في ظل فتح مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، خلال الفترة الماضية. ويأتي ذلك فيما حذرت منظمة «أوكسفام» من «مجاعة بسبب «كوفيد-19»، في ظل انتشار الوباء، معتبرة أن استجابة المجموعة الدولية لانعدام الأمن الغذائي العالمي «غير ملائم بشكل خطير». ونبهت المنظمة غير الحكومية من أن الأمم المتحدة لم تحصل على الأموال التي وعدت الدول المانحة بتقديمها لتوفير مساعدات غذائية لأفقر الدول التي تعاني من انعدام في الأمن الغذائي، أو حتى المهددة بالمجاعة. وقالت «أوكسفام» في تقرير نُشر بعد أيام قليلة من فوز برنامج الأغذية العالمي بجائزة نوبل للسلام، وعنوانه «لاحقاً سيكون متأخراً جداً»، ان نقص أو غياب التمويل اللازم لمكافحة الجوع يؤثر بشكل خاص في سبع دول، هي: أفغانستان والصومال وبوركينا فاسو وجمهورية الكونغو الديموقراطية ونيجيريا (شمال) ودولة جنوب السودان واليمن.

وأضاف التقرير، وفق ما أوردته «فرانس برس»، أن الجهات المانحة لم تدفع حتى اليوم سوى 2.85 مليار دولار، أي 28% من اجمالي المبلغ الذي طلبته الأمم المتحدة في مارس لمكافحة تداعيات أزمة جائحة «كوفيد -19» البالغ 10.19 مليارات دولار. وأعربت «أوكسفام» عن أسفها لأن خمسة من هذه البلدان السبعة الأكثر عرضة لخطر الجوع لم تحصل من المانحين على أية أموال لمواجهة انعدام لأمن الغذائي الناجم عن الجائحة، في وقت تزايدت فيه بقوة أعداد الذين يواجهون خطر الجوع فيها. وأعلن صندوق النقد الدولي أنه فيما الركود كان أقل من المتوقع، سيتراجع اجمالي الناتج الداخلي العالمي بـ4.4% هذه السنة مقابل تقديرات بـ5.2% في يونيو. ولا يزال الفيروس ينتشر بسرعة في مختلف أنحاء العالم مع تسجيل أكثر من مليون وفاة و37 مليون اصابة. والعديد من الدول التي تجاوزت الموجة الأولى تواجه الآن موجة ثانية من الوباء. وتراجعت الأسهم الأميركية في اغلاق، حيث تأثرت المعنويات سلباً من جراء وقف اختبارات لقاح لمرض «كوفيد-19» وعدم التوصل الى اتفاق على حزمة تحفيز اقتصادي أميركية بينما انطلق موسم اعلان نتائج الشركات للربع الثالث من السنة. ورغم اغلاق مؤشرات الأسهم الرئيسة الثلاثة على انخفاض، ساعدت أسهم «مايكروسوفت» و«أمازون.كوم» على تخفيف خسائر المؤشر ناسداك المجمع الغني بشركات التكنولوجيا.

