4.5 تريليونات دولار حجم «اقتصاد العافية»

مال وأعمال

أصبح اقتصاد العافية الذي تبلغ قيمته عالمياً 4.5 تريليونات دولار محققاً ضعف سرعة نمو الاقتصاد العالمي – أكثر اتساعاً، اذ يعتبر 73% من المستهلكين أن العافية عنصر جوهري في استراتيجية أي علامة تجارية.

وقالت دراسة لشركة «أوجلفي» بعنوان «فجوة العافية» (Wellness Gap)، والتي تحدد لأوّل مرة بشكل كمّي حجم الفجوة بين تطلّعات المستهلكين الخاصة بالعافية، ومدى تحقيق العلامات التجارية لهذه الفجوة في سبعة مجالات رئيسة، وهي المأكولات والوجبات السريعة والعناية بالبشرة والخطوط الجوية والفنادق والسيارات والمصارف.

وجمعت «أوجلفي» آراء 7000 مستهلك من 14 بلداً في أربع قارات، للتعرّف على نظرتهم لمسألة العافية في 2020، ولمساعدة المسوّقين على تعويض الفجوة الموجودة واستغلال الفرص الممتازة المتوفر في هذا المجال، وتم تنفيذ هذا البحث في أبريل 2020، الفترة التي ساءت فيها صحة الكثيرين، وستصبح هذه المسألة أكثر أهمية حتى في العام 2021.

ويرى 77% من الأشخاص أن مسألة العافية شديدة أو فائقة الأهمية بالنسبة لهم، ورغم ذلك ما زال المستهلكون يرغبون بالمزيد بهذا الخصوص.

وحققت القطاعات شديدة الارتباط بالعافية، مثل المأكولات والعناية بالبشرة، الكثير من الابتكار والنمو في مجال العافية في العقدين الماضيين، رغم ذلك فقط 41% من المشاركين في الاستبيان حول العالم يرون أن قطاع المأكولات يفعل كل ما عليه القيام به لمساعدتهم في الحفاظ على عافيتهم، وترتفع هذه النسبة الى 53% بالنسبة للعناية بالبشرة.

ويوفر اقتصاد العافية آفاقاً مذهلة للنمو في التسويق للمنتجات الاستهلاكية، ودور «كوفيد 19» لا يتجاوز تسريع هذه الظاهرة. هناك حاجة كبيرة وعاجلة لاعادة تعريف خدمات العافية وتقليل الفجوة في هذا المجال بالنسبة للمستهلكين. تساعد دراسة «فجوة العافية» من أوجلفي العلامات التجارية على ايجاد فرصٍ للنمو في مجالات ملفتة من أجل الحفاظ على عافية زبائنها.

