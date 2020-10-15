الأمير: التزام ثابت ومبدئي للكويت برسالة الأمم المتحدة والسعي لتحقيق الأمن والسلام

وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان أمس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله.

كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

واستقبل سموه الشيخ جابر العبدالله، كما استقبل سموه سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ووزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر حيث سلم سموه رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر تضمنت العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع البلدين والشعبين وسبل تعزيزها وتنميتها على جميع الأصعدة والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقد أشاد سموه بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط الكويت وقطر، مؤكدا سموه حرص البلدين الدائم والمشترك لتطوير أطر التعاون في مختلف المجالات بما يدعم المصالح المشتركة ويعود بالخير على البلدين والشعبين.

كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور.

واستقبل سموه صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود والشيخ د. محمد صباح السالم حيث قام سموه بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه كما أعرب عن خالص تهانيه لسموه رعاه الله بمناسبة توليه مقاليد الحكم متمنيا لسموه كل التوفيق والسداد وموفور الصحة وتمام العافية.

كما استقبل سموه رئيس المجلس البلدي أسامة حمود العتيبي ونائب رئيس المجلس عبدالله عبدالعزيز المحري وأمين عام المجلس بدر عبدالرحمن الرفاعي حيث قاموا بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه كما أعربوا عن خالص تهانيهم لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم متمنين لسموه كل التوفيق والسداد وموفور الصحة وتمام العافية.

حضر المقابلات وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ورئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك الفيصل ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب صاحب السمو أمير البلاد أحمد فهد الفهد ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله.

من جانب آخر، بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برسالة شكر إلى فولكان بوزكير هنأه فيها بانتخابه رئيسا للجمعية العامة للأمم المتحدة متمنيا له كل التوفيق والنجاح في إدارة أعمالها كما عبر فيها سموه عن خالص شكره وتقديره على مبادرته الكريمة بعقد جلسة خاصة للجمعية العامة لتأبين صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه وعلى ما تفضل به من كلمات طيبة ومشاعر صادقة وثناء وإشادة واستذكار للاسهامات القيمة والمسيرة الحافلة بالبذل والعطاء لسموه رحمه الله والتي تجسدت بمبادرات سامية عكست إيمان صاحب السمو أمير البلاد الراحل بأهداف الأمم المتحدة ورسالتها السامية لتعزيز العمل الجماعي الدولي لإحلال السلام والاستقرار وتجاوز الأزمات ونبذ الخلافات وحلها بالطرق والوسائل السلمية وأبرزت بجلاء الدور الإنساني المتميز لسموه وإسهاماته لبناء جسور السلام بفضل بصيرته وحكمته.

كما ضمنها سموه الشكر على ما تفضل به رؤساء المجموعات الإقليمية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسة التأبين من ثناء وإشادة بمناقب ومآثر سموه طيب الله ثراه متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد في إدارة أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة والتعويل على دعم ومساندة الكويت لتحقيق الأهداف المرجوة لتعزيز دور المنظمة وتنسيق جهود المجتمع الدولي في مواجهة التحديات والمخاطر العالمية التي تهدد أمن واستقرار دول العالم وتؤثر على حياة الشعوب راجيا له موفور الصحة والسعادة.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برسالة شكر إلى فولكان بوزكير رئيس الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما تضمنته كلمته في جلسة التأبين لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد في الجمعية العامة للأمم المتحدة من ثناء وإشادة بمآثر ومناقب سموه طيب الله ثراه متمنيا له موفور الصحة والسعادة.

كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء برسالة شكر مماثلة.

وبعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برسالة شكر إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص الشكر والتقدير على ما تفضل به من كلمات طيبة ومشاعر صادقة عكست عمق تقديره ومحبته والعلاقة الوثيقة التي ربطته بصاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه في جلسة التأبين التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، مثمنا سموه استذكاره لمآثر سموه وإسهاماته البارزة في دعم أنشطة الأمم المتحدة في مجالات متعددة وبشكل خاص دوره القيادي في حشد الدعم لتخفيف معاناة اللاجئين والمنكوبين نتيجة الكوارث الطبيعية والحروب والأزمات ومجددا سموه التزام الكويت الثابت والمبدئي برسالة الأمم المتحدة السامية والسعي إلى تحقيق الأمن والسلام ونشر قيم التسامح ونبذ العنف والتعصب وتحقيق تطلعات وآمال الشعوب مؤكدا سموه دعم الكويت الدائم لجهوده ومساعيه لإصلاح منظمة الأمم المتحدة لجعلها أكثر قدرة وكفاءة لمواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد العالم متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برسالة شكر إلى أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما تضمنته كلمته في جلسة التأبين لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد في الجمعية العامة للأمم المتحدة من ثناء وإشادة بمآثر ومناقب سموه طيب الله ثراه متمنيا له موفور الصحة والسعادة.

كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء برسالة شكر مماثلة.

