صاحب السمو تلقى برقيات تعزية من رؤساء دول

وطن النهار

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية من الرئيس بول بيا رئيس جمهورية الكاميرون الصديقة أعرب فيها عن خالص التعازي والمواساة لسموه بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراه- مستذكرا جهود سموه - رحمه الله - في خدمة الوطن وتوحيد الصف العربي ومتمنيا لسموه وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء. كما تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية من الملكة مارغريت الثانية ملكة مملكة الدنمارك أعربت فيها عن خالص تعازيها لسموه بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه مستذكرة اسهامات سموه - رحمه الله- في تعزيز الأمن والسلم الدوليين متمنية جلالتها لسموه وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء. وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية من فخامة الرئيس محمدو إيسوفو رئيس جمهورية النيجر أعرب فيها عن خالص التعازي والمواساة لسموه وللشعب الكويتي بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه مشيدا بإسهامات الفقيد في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ومتمنيا لسموه وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.