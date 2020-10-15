صباح الخالد وأحمد الناصر استقبلا محمد آل ثاني

وطن النهار

استقبل سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء بحضور وزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر في قصر بيان أمس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر حجي المزين. والتقى وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني الذي يقوم بزيارة رسمية إلى البلاد. وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز متانة العلاقات الثنائية الراسخة بين الكويت وقطر وسبل توطيد التعاون التاريخي القائم بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات.

وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي والقضايا محل الاهتمام المشترك.كما أقام وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر مأدبة غداء على شرف الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني والوفد المرافق بهذه المناسبة. حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر المزين ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني وسفير دولة قطر لدى دولة الكويت بندر بن محمد العطية والوفد القطري المرافق وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.

