«الإطفاء» دشَّنت مضخات جديدة لسحب مياه الأمطار

وطن النهار

بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة الشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ورئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد وقيادات الجهات المساندة لقوة الإطفاء العام في حوادث الأمطار والسيول، دشنت قوة الإطفاء العام في الجزيرة الجنوبية بجسر الشيخ جابر الأحمد عددا من مضخات سحب المياه العائمة الهيدروليكية الأحدث في العالم والتي دخلت الخدمة أخيراً وذلك لتعزيز قدرات مراكز الإطفاء بالبلاد للاستعداد والجهوزية لموسم الأمطار، وعلى هامش التدشين أقيم عرض للمضخات الجديدة التي لها قدرات فائقة بسرعة سحب المياه والسيول وضخها بقوة تصل الى 66 ألف غالون بالدقيقة الواحدة، بالاضافة الى أكثر من 160 مضخة محمولة وكهربائية موزعة على عموم مراكز الاطفاء و40 مضخة مقطورة يصل ضخها الى 8 آلاف جالون بالدقيقة. وقد زودت بعض مراكز الإطفاء بآليات انقاذ متخصصة في السيول والأمطار بالاضافة الى زوارق محمولة لكي تستخدم في جميع الأماكن المتوقع فيها ارتفاع منسوب المياه.

