الخالد وقف على استعدادات موسم الأمطار

وطن النهار

ثمن محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد الجهود الحثيثة لمختلف وزارات ومؤسسات الدولة وفي ظل تداعيات جائحة كوفيد 19 تحديدا، وخص بالثناء وزارات المواجهة والعاملين في الصفوف الأولى والمتفاعلين وعلى الوجه الأكمل مع هذه التداعيات على النحو الذي يصب في خدمة الوطن والمواطن واستمرار تأمين تعزيز الخدمات المختلفة.

واختص المحافظ وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق بالإشادة، وقال انهما أحسنتا التعاطي الامثل مع ظروف الجائحة وتنفيذ تعليمات سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراه - على أفضل وجه باستثمار فترات الحظر في رصف وتأهيل وصيانة الطرق على امتداد الكويت الامر الذي يلمس الجميع آثاره بجلاء ويستحق التقدير والثناء ويتطلعون إلى استكماله في أقرب وقت.

جاء ذلك لدى اجتماع محافظ الأحمدي في مكتبه بديوان عام المحافظة ومدير إدارة صيانة طرق وشبكات محافظة الأحمدي عماش الرشيدي، حيث وقف المحافظ على اخر الاستعدادت لموسم الأمطار المرتقب في محافظة الأحمدي واستكمال الجاهزية للتعامل مع أي مستجدات وعلى النحو المنشود مستذكرا الجهود الكبيرة المتميزة التي بذلتها وزارة الاشغال ومختلف الوزارات والمؤسسات ذات الصلة خلال مواسم الأمطار عموماً وموسم الأمطار قبل السابق تحديداً والذي كانت محافظة الأحمدي من أكثر المحافظات تضرراً خلاله والتي نجحت فيها وزارات ومؤسسات وأجهزة الدولة المركزية وفي محافظة الأحمدي في الحد من اثار الامطار والسيول الاستثنائية التي شهدها ذلك الموسم.

