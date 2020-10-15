الشريان: الطعن بالقوانين المقيدة للحريات أمام المحكمة الدستورية

وطن النهار

‏أعلن رئيس جمعية المحامين شريان الشريان عن التجهيز للطعن أمام المحكمة الدستورية في القوانين المقيدة للحريات.

‎وقال خلال مؤتمر صحافي عقد ظهر امس أن حرية الراي والبحث العلمي مكفولة ولكل انسان حق التعبير عن رأية ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما ووفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون».

وزاد: إن القوانين تجاوزت الحدود الدستورية وتعد اعتداء صريحاً على الحقوق الإنسانية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مؤكدا أنه يهدف من هذه الخطوة إلى إعادة إحياء تاريخنا العريق الحافل بدعم حرية الرأي والتعبير ولتعود الكويت منارة للحريات وصولاً للتنمية المنشودة ومواجهة الفساد وتقويم المسار.

واضاف الشريان إن تقديم البلاغات بحق كل من يوجه انتقاداً هادفاً ويمارس حقوقه الدستورية في التعبير أمر مرفوض وهو ما أكدته الأحكام الدستورية في العديد من القضائية ولابد أن يتوافق مسلك المشرع مع صحيح الدستور بتعزيز الحريات.

‏وأكد أنه سيتم تقديم الطعن المباشر بدستورية القوانين المقيده للحريات ويتحمل أعضاء مجلس الادارة باشخاصهم كلفة الطعن بمشاركة فريق تطوعي.

ومن جانبه قال أمين السر المساعد في جمعية المحامين مشعل الخنة ان دور الجمعية الريادي ومسؤوليتها الوطنية حتمت علينا التحرك لتعديل القوانين المقيدة للحريات.

‎واضاف ان دور مؤسسات المجتمع المدني لا يقل تأثيراً وأهمية في الإصلاح ولابد من تضافر الجهود للارتقاء بالمنظومة التشريعية.

