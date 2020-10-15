«التربية» فازت بمسابقة حفظ القرآن الكريم

وطن النهار

حصلت وزارة التربية على مراكز متقدمة في مختلف فئات المشاركين بمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم التي تقيمها الأمانة العامة للأوقاف سنويا تحت رعاية الأمير الراحل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رحمه الله، بمشاركة جميع الفئات من المواطنين الكويتيين من جميع مؤسسات ووزارات الدولة، وذلك للإقبال على كتاب الله وتلاوته وحفظه وتجويده وتدبيره في جو تنافسي مشجع لترسيخ القيم الإسلامية بين نفوس المتسابقين. وبلغ عدد المشاركين باسم وزارة التربية في المسابقة (230) متسابقاً بالمقارنة بالعام الماضي الذي وصل عدد المشاركين الى 105مشتركين، وتم التواصل مع أولياء الأمور والمعلمين المشرفين عليهم لمتابعة عملية الحفظ لديهم. في هذا السياق، قام مدير إدارة التعليم الديني أنور العبدالغفور والوفد المرافق له بحضور الاجتماعات التنسيقية مع الأمانة العامة للأوقاف، حيث تم تشكيل لجنة لمتابعة المشاركين من البنين والبنات خلال المسابقة، وقد أسفرت النتائج النهائية للمسابقة بحصول الطالب نادر عبدالله الشمري على المركز الثاني من فئة النشء والشباب للجزء (30)، والطالبة أوراد خالد الحمدان على المركز الثاني من فئة النشء والشباب للجزء (1)، والطالبة سعاد علي السلطان على المركز الثالث من فئة النشء والشباب للجزء (28)، والطالبة بدرية سعد العازمي على المركز الثاني من فئة النشء والشباب للجزء (30 – 29) . وأحرز الطالب سالم محمد العنزي من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة على المركز الأول مكرر للجزء (30)، فيما أحرز الطالب عيسى أحمد الديحاني على المركز الثاني مكرر للجزء (30).