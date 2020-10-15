النواف: خطة لتطوير العمل الإداري في المحافظات الست

وطن النهار

أكد محافظ حولي الشيخ أحمد النواف ان التنسيق جار مع المحافظين بشأن عدة امور رئيسة من شأنها وضع سياسة متعلقة بالتطوير الاداري بما يكفل تنظيم العمل الاداري في كل المحافظات وعلى رأس تلك المحاور مناقشة مشروع الهيكل التنظيمي المقترح للمحافظات باعتباره الركيزة الأساسية.

وقال ان هذا الأمر يؤكد حرص المحافظين على القيام بالدور المنوط بهم وحرصهم على سلامة الوضع القانوني لجميع العاملين في تلك الادارات من خلال اعتماد الهيكل التنظيمي لها لتحقيق التكامل والتنسيق وتسهيل العملية الرقابية وسرعة العمل بين الادارات وتلافي الازدواجية او التداخل في الاختصاصات.

وأشار الى ان اجتماعا للمحافظين سيعقد خلال الأيام القادمة لمناقشة مقترحات الهيكل التنظيمي الموحد والشؤون الادارية الأخرى.

