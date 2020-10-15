العنزي: إنجاز مواقف مبنى منطقة حولي التعليمية

وطن النهار

أعلن مدير ادارة المشاريع بوزارة التربية التابعة لقطاع المنشآت التربوية والتخطيط المهندس محمد فهاد العنزي، الانتهاء من تنفيذ مشروع مواقف السيارات بمبنى منطقة حولي التعليمية الجديد الكائن بمنطقة السالمية، موضحا انه يجري حالياً الاستلام الابتدائي للمشروع من اللجنة المختصة.

وأكد العنزي، في تصريح صحافي، تجهيز مبنى مواقف السيارات المشار اليه بأحدث التقنيات والآلات الخاصة بالمواقف، مشيراً الى اعتبار المبنى من المشاريع الحديثة والمتطورة كونه يدار ببرنامج التحكم بالمباني BMS والمراقبة، بالاضافة انه قد تم تزويد مبنى المواقف بأجهزة لمراقبة مستويات اول اكسيد الكربون فيما يتعلق بمواقف القبو.

ولفت الى ان مبنى مواقف السيارات يتسع الى 1000 سيارة بمساحة اجمالية تقدر بـ (6400 متر مربع تقريبا)، حيث تبلغ المساحة الاجمالية لمباني مواقف السيارات بـ (37 ألف متر مربع تقريباً)، مضيفا ان المبنى عبارة عن طابقين للسرداب والدور الأرضي وثلاثة طوابق عليا وتم استخدام السطح بجعله مواقف سيارات اضافية.

ولفت العنزي الى ان المبنى مزود بنظام CAR PARK SYSTEM، والذي بدوره يحدد عدد المواقف المتاحة في كل قسم وطابق بالاضافة الى نظام النداء الآلي، مشيراً بذلك الى وجود انظمة اطفاء متطورة وأنظمة تكييف منفصلة ومدمجة وذلك لتغطية الغرف المساعدة للمشروع، مبينا انه تم تزويد المبنى بمصاعد ودورات مياه لتلبية احتياجات المستخدمين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتم التنسيق مع الادارة العامة للاطفاء بعمل التجهيزات اللازمة لتحقيق شروط الأمن والسلامة.

وذكر انه قام باشراف مشروع مبنى مواقف السيارات بمنطقة حولي التعليمية كل من الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط المهندس ياسين الياسين ومراقب المشاريع م. سمير شداد ورئيس القسم م. احمد الشمري ومهندسي الاشراف حسين دشتي وفاطمة كرم وهويدا فيصل وطارق الموسوي ومجدي عارف وحسن التحو.

