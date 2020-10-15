«التجارة»: إغلاق 6 شركات شحن

وطن النهار

اعلنت وزارة التجارة والصناعة انها اغلقت 6 شركات نقل شحن لشحنها مواد غذائية مدعومة من الدولة وجارٍ استكمال الاجراءات القانونية لتحويلها الى النيابة التجارية وذلك لمخالفاتها اللائحة التنفيذية 117/2013 الصادرة بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون 10/1979.

وأشارت التجارة في بيان صحافي لها الى ان الفرق التفتيشية جالت على شركات الشحن البري والجوي والبحري في شتى مناطق الكويت للتدقيق وللتأكد من عدم وجود اي سلع مدعومة من الدولة وذلك بعد تلقيها كشف من الادارة العامة للجمارك.

ولفتت « التجارة» الى ان الفرق ضبطت 6 شركات تود شحن بعض المواد المدعومة من ضمن الشحنات الموجود فيها وقامت بالتحريز عليها واحالتها لاستكمال الاجراءات القانونية لجهة الاختصاص.

وحذرت وزارة التجارة شركات الشحن، من شحن المواد المدعومة من الدولة والتي لايسمح بتصديرها خارج البلاد مشددة على ان شحنها مخالف للقانون، ويوقعهم تحت طائلة المساءلة القانونية، وهناك عقوبات منصوص عليها قانونا بحق مرتكبي المخالفات تصل الى السجن والغاء الترخيص.

وشددت «التجارة» على انها لن تتهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يخالف القانون مع شركات الشحن.

وبينت الوزارة الا تهاون في تطبيق القانون حيال كل من يرتكب جريمة تهريب المواد المدعومة من الدولة التي تعتبر امنا قوميا للبلد محذرة من ان ذلك قد يؤدي لاغلاق المؤسسة وتحويلها الى النيابة العامة.

