532 إصابة جديدة بـ«كورونا» وتسجيل 4 حالات وفاة

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة امس تسجيل 532 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد «كوفيد-19» خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 113269 حالة في حين تم تسجيل اربع حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 676 حالة.

وكانت الوزارة أعلنت شفاء 728 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض «كوفيد-19» 105236 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د.عبدالله السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 139 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد-19» وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7357 حالة.

وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 4177 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 800937 فحصا.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

