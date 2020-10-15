الرشيدي: تنظيم حركة التسوق في الجمعيات التعاونية وفق الاشتراطات الصحية

وطن النهار

بينما افتتح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد لقطاع التعاون سالم الرشيدي تخفيضات اكتوبر لجمعية مشرف التعاونية بالسوق المركزي بمشرف ومبارك العبدالله، اشاد بدور مجلس ادارة الجمعية تجاه الحركة التعاونية وتوفير كل الخدمات لسكان المنطقة والاهالي، مشيرا الى عملية التسوق المميزة من خلال العدد الوفير من الأصناف وحجم التخفيضات. وأثنى الرشيدي خلال الجولة التفقدية التي قام بها لمركز العطور والتجميل والصيدلية، مؤكدا اهمية حسن التنظيم والترتيب ومراعات الجمعية للاجراءات الصحية الاحترازية اثناء عملية التسوق بالجمعية، وعلى مرافق الجمعية واهتمام ادارتها بالتطوير الدائم. من جانبه، اكد رئيس مجلس ادارة جمعية مشرف التعاونية علي الفهد، ان الجمعية تميزت هذا العام بقوة العروض والتخفيضات على السلع حيث وصلت الى 50% وشملت مجموعة متنوعة من المنتجات العالمية والمحلية بلغت اكثر من 1000 صنف وتميزت بجودة عالية للسلع المعروضة.

واعرب الفهد، عن شكره وتقديره للوكيل المساعد لقطاع شؤون التعاون سالم الرشيدي على تلبيته دعوة الادارة وحضوره حفل الافتتاح، لبدء التخفيضات التي تبدأ بالسوق المركزي بمشرف ومبارك العبدالله ويليها في نفس الشهر تخفيضات ستشمل الصيدلية ومركز لوازم العائلة والعطور والتجميل بخصومات تصل الى 50% و60% وستكون على منتجات مختارة تلبي رغبات المتسوقين خاصة من اهالي منطقتي مشرف ومبارك العبدالله.

كان باستقبال الوكيل الرشيدي، رئيس وأعضاء مجلس ادارة جمعية مشرف التعاونية والمديرالعام والمدير الاداري لافتتاح تخفيضات اكتوبر المميزة بالسوق المركزي بمشرف ومبارك العبدالله.

