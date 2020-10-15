«البريطانية» أقامت «الطاولة المستديرة» لمرشحات «الأمة»

وطن النهار

نظمت السفارة البريطانية في الكويت طاولة مستديرة افتراضية للحديث عن العوائق التي تواجه المرشحات للانتخابات البرلمانية شارك فيها بعض المرشحات المحتملات للانتخابات البرلمانية القادمة في الكويت.

ورحب السفير البريطاني لدى البلاد مايكل دافنبورت بالمرشحات المحتملات للانتخابات وكذلك هيديكو هادزياليك الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت ودينا ملحم وصوفي فرناندز من مؤسسة وستمنستر للديموقراطية والعنود الشارخ من ابتكار وليانه العوضي من سجل مضاوي.

واشار دافنبورت الى الذكرى العشرين لقرار مجلس الامن رقم 1325 والمتعلق بالسلام والامن بالنسبة للمرأة واهمية التحقق من وجود تمثيل اكبر للنساء في عملية صنع القرار والمناصب المنتخبة وأضاف السفير انه يوجد 220 امرأة في مجلس العموم البريطاني وهذه النسبة التي تصل الى 34% هي اعلى نسبة حتى الان للسيدات في مجلس العموم ولكن ما يزال يتوجب علينا عمل المزيد، وقال انه يدعم بقوة ان تكون هناك اعداد اكبر من النساء المنتخبات ومن النساء اللاتي يتوجهن لمجال السياسة.

واضاف: لقد تمت إقامة هذا الاجتماع الافتراضي بالتنسيق مع سجل مضاوي وهي منصة الكترونية تهدف الى دعم المرشحات للوصول الى المناصب المنتخبة.

بدورها تحدثت ليانة العوضي من (سجل مضاوي) عن الفرص التقنية التي تمنحها الانتخابات هذه الأيام بينما تحدثت هيديكو هادزياليك الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت ودينا ملحم وصوفي فرناندز من مؤسسة وستمنستر للديموقراطية عن التغلب على العوائق التي تواجه المرشحات المحتملات للانتخابات البرلمانية. وسلطت العنود الشارخ الضوء على العمل القائم في الكويت لدعم شبكة من النساء الراغبات في دخول مجال السياسة.

يذكر ان المرشحات المحتملات للانتخابات البرلمانية القادمة اللاتي شاركن في اجتماع الطاولة المستديرة الافتراضي هن د. بيبي عاشور، عالية الخالد، هدى الكريباني، د. شيخة الجاسم، نادية العثمان، ريم العيدان ود. خديجة القلاف.

