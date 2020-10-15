العوفان: صاحب السمو امتداد للأمير الراحل في دعم أسر الشهداء

وطن النهار

اعتبر مدير مكتب الشهيد بالانابة صلاح العوفان وفاة صاحب السمو امير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد بمثابة فقد كبير، لاسيما وان صاحب السمو الراحل كان حريصاً على دعم أسر الشهداء ورعايتهم بشكل مستمر.

وشدد على ان العزاء في هذا المصاب هو أن من سيكمل المهمة شقيقه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الذي كان الالتصاق واضحا بينه وبين اسر الشهداء.

واضاف أن الأمير الراحل كان متابعا للمكتب وجميع احتياجاته وفي ضوء ذلك تم تعديل تنظيم العمل في مكتب الشهيد وتنظيم مجلس الأمناء حيث انتقلت رئاسته الى وزير الديوان الأميري.

وشدد على ان الأمير الراحل ورغم انشغاله الدائم الا انه كان حريصا على الالتقاء بابناء الشهداء من المتفوقين في مختلف المراحل التعليمية كنوع من التكريم والدعم.

واعتبر ان مقابلة سموه لابناء الشهداء المتفوقين كان دافعا وحافزا كبيرا لهم جميعا قبل بداية العام الدراسي من اجل الحصول على درجات علمية متميزة.

وتطرق الى الجملة الشهيرة لصاحب السمو «هذولا عيالي» وقال بانه وبعد انفجار مسجد الامام الصادق مباشرة حرص صاحب السمو على التواجد في مكان الحادث رغم التحذيرات الأمنية مطلقا جملته الشهيرة وفي اليوم التالي مباشرة صدر قرار باعتبار كل ضحايا العمل الارهابي شهداء وهو ما دفعنا لضرورة التحرك السريع والتواصل مع الاسر ووجدنا صدى واسعاً لكلمات صاحب السمو في نفوسهم.

وعن مكانة مكتب الشهيد من افضل المكاتب المماثلة بالعالم قال ان بداية انشاء المكتب حاول المعنيون البحث عن خبرات اخرى للتعلم منها ولكن كل المتاح حينها لم يكن على قدر الطموحات ومن هنا فكرنا في البحث عن التميز فوجد المعنيون ان التميز ياتي من منحهم الاولويات في مختلف مناحي الحياة سواء الرعاية الصحية او الاسكان او التعليم والبعثات او غير ذلك.

وزاد: ومن هنا يمكن القول ان الكويت من افضل دول العالم اهتماماً بالشهداء واسرهم ولا يوجد مكتب اخر يقدم ما يقدمه وهو بالنسبة لنا فخر واعتزاز. وبالحديث عن صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد قال بان سموه كان حريصا على التواجد خلال فترة ولايته للعهد او نائبا للأمير وكان دائم تقديم النصيحة والمشورة ويطالبنا بالاستمرار في رعاية اسر الشهيد ويريد الافضل دائما.

واضاف بان اللقاء السنوي الذي كان يجمع اسر الشهداء مع الشيخ صباح الأحمد يرحمه الله كان بحضور صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد حفظه الله تعالى ورعاه.

وكشف عن ان المكتب تواصل منذ مارس الماضي وفي ظل جائحة كورونا مع ابناء الشهداء في الصفوف الامامية سواء الجانب الطبي او العسكري او المدني والذين يحملون راية الدفاع عن الوطن واعتبر ان هؤلاء هم ثمرة الجهود الكبيرة التي بذلها المكتب والاكاديميات التي انشأها على مدار السنوات. موضحا ان هناك ما يزيد على 250 من اسر الشهداء تواجدوا في الصفوف الامامية للدفاع عن الوطن وتم توثيق هذا الامر للتعريف به وتوضيحه للمواطنين وكيف ان ابناء الشهداء اصبحت لهم مكانة في المجتمع لحماة الوطن.

وتطرق للحديث عن المشاريع المقبلة وقال بان ادارة التوجيه والرعاية مستمرة وان هناك لقاءات تدريبية تقام عبر «الاون لاين».

واوضح ان الفترة المقبلة ستشهد اختيار 3 من ابناء الشهداء ليكونوا ضمن اعضاء المكتب في بادرة جديدة وقرار من وزير الديوان الاميري الشيخ علي الجراح وسيتم عقد اجتماع في مجلس الامناء.

وتابع ان الرعاية الصحية لكبار السن من امهات واباء اسر الشهداء مستمرة اضافة الى ان الرعايات الاجتماعية والاستشارات القانونية متواجدة ولكن عبر تقنية «الاون لاين».

وشدد على ان مكتب الشهيد لا يفرق بين شهيد كويتي وغير كويتي موضحا ان هناك 15 جنسية اخرى يضمها مكتب الشهيد.

واضاف ان كويت الانسانية تدعم وتقدر كل من يضحي من اجلها وتعتبر ان هذا عملاً عظيما يستحق عليه رد الفعل الايجابي وهو ما يحدث من مكتب الشهيد.

وقال بان صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد كان قد اكد ان كل من ضحى بدمائه من اجل الكويت تتعامل اسرته معاملة الشهيد الكويتي ولها الاختيار بالبقاء في الكويت او العودة الى وطنهم.

وقال بان الكويت تملك شهداء بالفعل من جنسيات اخرى ولكن في المقابل لها شهداء في حروب داعمة للاشقاء العرب مثل مصر وسورية.

وحول ملف التجنيس لاسر الشهداء من فئة غير محددي الجنسية قال العرفان ان التجنيس امر سيادي وملفات اسر الشهداء عند وزارة الداخلية وهي الجهة المنوطة بهذا الملف بعد الرجوع لصاحب السمو.

وكشف انه تم تجنيس عدد كبير من فئة البدون الذين شاركوا في العمليات الحربية وواجهوا العدو وحملوا السلاح، وقال ان جميع اسر الشهداء من خارج المعارك الحربية يحصلون على كل الرعاية والاهتمام والخدمات حتى مع عدم حصولهم على الجنسية.

وشدد على أن ابناء الشهداء اصبحوا شركاء فعليين في كل الفعاليات وفي اتخاذ القرار وهو ما جاء من اختيار 3 من ابناء الشهداء في مجلس الامناء.

