ولي العهد تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري

أول النهار

تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. عبر خلاله عن خالص تعازيه وتعازي الشعب المصري وصادق مواساتهم بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد -طيب الله ثراه-، سائلا المولى تعالى ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم الاسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

كما هنأ الرئيس المصري سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد بمناسبة توليه ولاية العهد في الكويت، متمنيا لسموه التوفيق والسداد وللشعب الكويتي المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد.

وقد شكر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على هذه البادرة الكريمة والمشاعر الأخوية الصادقة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين سائلا المولى العلي القدير ان ينعم عليه بدوام الصحة والعافية وعلى الشعب المصري بمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الرشيدة له. واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان امس رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم. واستقبل سمو ولي العهد الشيخ جابر العبدالله، كما استقبل سمو ولي العهد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد. واستقبل سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود والشيخ د. محمد صباح السالم حيث قدم واجب العزاء الى سموه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد -طيب الله ثراه- سائلا المولى تعالى ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

كما أعرب عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة توليه ولاية العهد في الكويت متمنيا لسموه التوفيق والسداد وللشعب الكويتي المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد. حضر المقابلة رئيس المراسم والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك الصباح.

واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ احمد المنصور.

واستقبل سمو ولي العهد وزير الخارجية الشيخ د. احمد الناصر ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حضر المقابلة رئيس المراسم والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك الصباح.

كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد كلاً من رئيس المجلس البلدي اسامة العتيبي ونائب رئيس المجلس عبدالله المحري وامين عام المجلس بدر الرفاعي.

