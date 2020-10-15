الهين: فقيد الكويت تمتع باحترام العالم

أول النهار

أشاد مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات ناصر الهين بكلمات تأبين سمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد -طيب الله ثراه- التي القاها ممثلو الدول في الامم المتحدة.

وقال في تصريح خاص لـ«النهار» على هامش مشاركته في التأبين الذي اقامته الامم المتحدة لسمو الامير الشيخ صباح الاحمد -طيب الله ثراه-: لقد تأثرنا كثيرا برؤية القاعة التي كانت تحتضن سموه -رحمه الله- في جميع المناسبات الدولية حيث كان يلقي خطابات الكويت وها هي اليوم تحتضن تأبينه، مشيرا الى ان الامم المتحدة جبلت على تأبين رؤساء دول العالم ورغم ظروف كورونا الا ان الحضور في جلسة تأبين سمو الشيخ صباح الاحمد -طيب الله ثراه- كان جيدا والكلمات حملت صفات فقيد الكويت كان كبيرا، واشار الى ان كلمة الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الذي كانت تربطه علاقة طيبة بسمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد -طيب الله ثراه- جاءت مؤثرة حيث وصف الراحل الكبير بصفات الانسانية والفروسية وانه حمل لواء السلام والمدافع عن الفقراء ورفع المعاناة عن المنكوبين ومساهم رئيس ومساند لجهود الامم المتحدة الرامية لاحلال السلم والامن في دول العالم كما ان جميع كلمات الوفود ركزت على صفات الفقيد وحبه للعمل الانساني وسعيه الدائم لاحلال السلم في العالم. واشار الى ان سمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد -رحمه الله- كان شيخ الدبلوماسية يتمتع باحترام كبير من قبل زعماء العالم حتى ان بعض الشعوب التي لا تعرف الكويت كانت تعرف اسم سمو الشيخ صباح الاحمد صاحب الايادي البيضاء ورجل السلام وصاحب الرؤية الثاقبة لحلحلة القضايا العربية والاقليمية.

واضاف: ان فقدان الكويت والعالمين العربي والاسلامي لسموه كبير جدا لكن عزاءنا ان سمو الامير الشيخ نواف الاحمد كان عضيد اخيه سمو الامير الراحل سمو الشيخ صباح الاحمد كما ان سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد رجل قوي وامين وحكيم وكان عضيدا لاخيه سمو الشيخ صباح الاحمد -طيب الله ثراه-.

وذكر ان بصمات فقيد الكويت الكبير جلية في حلحلة القضايا العربية والاقليمية وحرصه على ايجاد الحلول السلمية للقضية كاستضافة الكويت لثلاثة مؤتمرات لدعم السوريين واستجابة لدعوة الامم المتحدة وكذلك استضافة مشاورات الـ 100 يوم اليمنية والجهود المبذولة لحلحلة الازمة الخليجية ووساطة الكويت التي يدعمها العالم كما كان للكويت تدخلات لحل النزاعات في السودان والصومال وغيرها من الدول وهدفها احلال السلام واعادة الامن في هذه الدول الشقيقة.

وعما اذا ما كان سيطرأ اي تغيير على السياسة الخارجية الكويتية قال: سمو امير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد اسس مدرسة للدبلوماسية عنوانها التوازن وهدفها احلال السلم في العالم وقد تتلمذنا على يد سموه -طيب الله ثراه- في كيفية التعامل مع المجتمع الدولي والمساهمة في حلحلة القضايا سلميا ولذلك لا يمكن الحياد عن هذه السياسة الخارجية التي يشهد لها الجميع بانها سياسة معتدلة ومتوازنة وتسعى لخدمة الانسانية واحلال السلام ونشر الامن وتقديم المساعدات للمحتاجين ودعم التنمية في جميع دول العالم من خلال الصندوق الكويتي للتنمية واضاف: هذه السياسة الراسخة ستستمر بقيادة سمو الامير الشيخ نواف الاحمد حيث ان لسموه ايادي بيضاء حتى قبل توليه زمام الامارة ومعروف عنه الحكمة والتعقل وانه صاحب رؤية ثاقبة وتابع كلامه: الشعب الكويتي كما حكامه معروف عنهم انهم داعمون ومساندون للاشقاء والاصدقاء في احلك الظروف منوها بالدور الذي تقوم به الجمعيات الخيرية الكويتية في دول كثيرة. وقال: الكويت بلد صغير بحجمه وهو كبير بمواقفه وجهوده الخيرة، مشيرا الى الكويت تدعم المساعي الخيرة للجمعيات الخيرية وهذا ما اكده دعم سمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد -طيب الله ثراه- في دعم افريقيا واطلاق جائزة عبد الرحمن السميط لدعم محاربة الامراض والاوبئة في افريقيا ودعم التنمية في هذه الدول وغيرها من الدول الاخرى.

وتابع ان جهود سموه حافلة بالانجازات والاعمال الخيرية حيث انه كان رجلا عظيما ورفع اسم الكويت عاليا وهذا ما اكدته كلمات الوفود المشاركة في تأبين سموه -رحمه الله- حيث حملت رسائل بالغة لما كان لسموه من بصمات عميقة وجهود جبارة لرفع المعاناة عن الشعوب المنكوبة والمظلومة مؤكدا ان جهود الكويت في هذه النواحي مستمرة وان تفاعلها مع جميع القضايا مستمر بتوازن وبمنظور معتدل وهادف لاحلال السلام في العالم.

واستطرد: منذ عام 1963 ورفع سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الاحمد علم الكويت بمبنى الامم المتحدة والكويت تعمل مع الامم المتحدة ومنظماتها بشكل وثيق ولديها علاقات استراتيجية معها تدعم جهود الامم المتحدة وتطبيق القرارات الاممية وبعد رحيل سموه فاننا مستمرون في دعم هذه الجهود الخيرة والطيبة ونحن سائرون على نهج سموه في ظل الحكم الرشيد لسمو الامير الشيخ نواف الاحمد وبتوجيه ولي عهده الامين.

وختم بقوله: ان انتشار كورونا اوقف الاجتماعات والمؤتمرات، لذا الكويت لم تعرض استضافة اي مؤتمر يمكن استضافته لكنها حاضرة دائما في اي مؤتمر يقام، ومشاركة وزير الخارجية الشيخ د. احمد الناصر في هذه الفعاليات واضحة وكلمات الكويت دائما تهدف الى الاستقرار ومساندة الانسانية.

