مشروع «كفو» يطلق مبادرة لتخليد ذكرى الأمير الراحل

أول النهار

أعلن المستشار في الديوان الأميري ورئيس اللجنة الإشرافية العليا على مشروع «كفو» د. يوسف الإبراهيم إطلاق مبادرة «صورة وذكرى» لتخليد ذكرى أميرنا الراحل سمو الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه-.

وقال الإبراهيم في بيان صحافي إن هذه المبادرة تهدف إلى إعادة نشر ذكريات أبناء الكويت مع صاحب السمو الأمير الراحل في كتيب إلكتروني تقديرا لجهوده المبذولة في دعم و تشجيع شباب الكويت.

واشار الى ان صاحب السمو الراحل كان دائما يحرص على الاستماع للشباب في جميع المناسبات حيث كان بابه مفتوحا لهم وهذا لوحظ من خلال الصور والذكريات وهناك عدد كبير من الشباب لديهم قصة او موقف معه فألهمنا ذلك إطلاق هذه المبادرة تخليدا لذكراه العطرة. من جهتها، قالت المدير التنفيذي لمشروع كفو فاطمة الموسوي بأن المشاركة في هذه الحملة ستكون عن طريق إرسال صورة المغفور له بإذن الله تعالى الامير الراحل الشيخ صباح الأحمد مع كلمة يعبر المشارك فيها عن مشاعره تجاه أمير الانسانية او محتوى او موقف يود نشره عن الأمير.

وبينت الموسوي ان جميع المشاركات ستعرض في حساب «كفو» على موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام» ويمكن للمشاركين إرسال هذا المحتوى عبر الرابط الموجود في حساب في «كفو» بالانستغرام، مشيرة الى انه سيتم استقبال المشاركات حتى تاريخ الخامس من نوفمبر المقبل. يذكر ان مشروع «كفو» يمثل إحدى إنجازات وتوصيات المشروع الوطني للشباب «الكويت تسمع» الذي أشرف عليه الديوان الأميري تحقيقا للتوجيهات السامية من سمو الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد الراحل -طيب الله ثراه-.

