الأمير: ملتزمون بتحقيق الأمن والسلام ونشر قيم التسامح ونبذ العنف والتعصب

الأولى

جدد سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد التزام الكويت الثابت والمبدئي برسالة الأمم المتحدة السامية والسعي الى تحقيق الأمن والسلام ونشر قيم التسامح ونبذ العنف والتعصب وتحقيق تطلعات وآمال الشعوب. جاء ذلك في رسالة شكر بعثها سموه الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ما تضمنته كلمته في جلسة تأبين سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد في الجمعية العامة للأمم المتحدة من ثناء واشادة بمآثر ومناقب سموه -طيب الله ثراه.

وأكد سموالامير دعم الكويت الدائم لجهود ومساعي الامين العام لاصلاح منظمة الأمم المتحدة وجعلها أكثر قدرة وكفاءة لمواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد العالم.

كما بعث سمو أمير البلاد برسالة شكر الى فولكان بوزكير هنأه فيها بانتخابه رئيسا للجمعية العامة للأمم المتحدة، متمنيا له كل التوفيق والنجاح في ادارة أعمالها.

وعبر سموه في رسالته عن خالص شكره وتقديره على مبادرته الكريمة بعقد جلسة خاصة للجمعية العامة لتأبين صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- وعلى ما تفضل به من كلمات طيبة ومشاعر صادقة وثناء واشادة واستذكار للاسهامات القيمة والمسيرة الحافلة بالبذل والعطاء لسموه رحمه الله والتي تجسدت بمبادرات سامية عكست ايمان صاحب السمو أمير البلاد الراحل بأهداف الأمم المتحدة ورسالتها السامية لتعزيز العمل الجماعي الدولي لاحلال السلام والاستقرار وتجاوز الأزمات ونبذ الخلافات وحلها بالطرق والوسائل السلمية وأبرزت بجلاء الدور الانساني المتميز لسموه واسهاماته لبناء جسور السلام بفضل بصيرته وحكمته.

وضمن سموه رسالته الشكر على ما تفضل به رؤساء المجموعات الاقليمية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسة التأبين من ثناء واشادة بمناقب ومآثر سمو الامير الراحل -طيب الله ثراه، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد في ادارة أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة والتعويل على دعم ومساندة الكويت لتحقيق الأهداف المرجوة لتعزيز دور المنظمة وتنسيق جهود المجتمع الدولي في مواجهة التحديات والمخاطر العالمية التي تهدد أمن واستقرار دول العالم وتؤثر على حياة الشعوب.

الى ذلك اشاد سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط الكويت وقطر، مؤكدا سموه على حرص البلدين الدائم والمشترك لتطوير أطر التعاون في مختلف المجالات بما يدعم المصالح المشتركة ويعود بالخير على البلدين والشعبين.

جاء ذلك بعد استلام سموه أمس رسالة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تضمنت العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع البلدين والشعبين وسبل تعزيزها وتنميتها على جميع الأصعدة والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية، حيث سلمها لسموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بحضور وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر.