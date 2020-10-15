عودة الحظر.. «دمار اقتصادي شامل»

الأولى

حذر عدد كبير من اصحاب الاعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبادرين من خطورة لجوء الحكومة الى العودة الى فرض الحظر الجزئي لمواجهة تزايد اعداد الاصابة بوباء كورونا، واعرب اولئك المبادرون عن قلقهم الشديد من تداول هذه الاخبار ، مؤكدين ان اتخاذ قرار جديد بالحظر الجزئي او الكلي يعني دمارا شاملا للاقتصاد في البلاد. (طالع ص 07)

في هذا الاطار، اكدت مصادر اقتصادية مطلعة لـ النهار ان عودة الاغلاق ستعني دماراً وخراباً اقتصادياً شاملاً، فالخسائر بلغت 5 مليارات سابقا وستتعمق لاحقا لـ 10 مليارات دينار، وستؤدي لافلاسات بالجملة، وبينت المصادر ذاتها ان غياب الدعم والتخوف من المستقبل يحاصران قطاع الاعمال، ولم تتلق القطاعات المتضررة تحفيزا في السابق.

وحذرت من اي تحركات غير محسوبة قد ترفع الخسائر، ومن افلاسات بالجملة حال العودة للاغلاق، قائلة ان الاسلم الابقاء على الفتح مع اتباع التعليمات الصحية، وبينت ان كلفة المعالجة الحكومية تتزايد مع تأخر ضمان التمويل الحكومي.

وافادت ان شركات القطاع الخاص لم يعد لديها القدرة على مواجهة مزيد من التحديات التي من الممكن ان يسببها هكذا توجه.

ووفق بيانات حكومية، فإن اجمالي قيمة التمويل الموجه لمتضرري كورونا بلغ 40 مليون دينار تقريبا وهو الادنى عالميا واقليميا بين الدول التي تضررت من الوباء