تأبين أممي.. لقائد عظيم

الأولى

جاء حفل التأبين، الذي أقامته الجمعية العامة بالأمم المتحدة الليلة قبل الماضية لتأبين سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- لتؤكد من جديد على المكانة العالمية المرموقة التي كان يحتلها سموه -رحمه الله-، والتي جاءت ثمرة كفاح طويل استمر لأكثر من 70 عاماً، كان سموه خلالها رمزاً شامخاً من رموز السلام في العالم، وأحد صناع القرار السياسي على المستوى الدولي، وتوج كل ذلك بتسميته قائداً للعمل الإنساني، والكويت مركزاً للعمل الإنساني من قبل الأمم المتحدة.

ولاشك أن سيرة الأمير الراحل هي قصة كفاح وعبر، حيث أسهم سموه -رحمه الله-، في وضع اسم الكويت في أعلى المراتب العالمية كونها على صغر حجمها كبيرة في مساهماتها وعطائها، عظيمة في أعمالها ومبادراتها، مسالمة في علاقاتها، حريصة على دعم السلم والخير في كل مكان، وداعية له في كل محفل، متمسكة بسياسة لم تتغير أبداً بعيداً عن المحاور والتحالفات، ملتزمة باحترام جميع الدول وحقها في تقرير مصيرها.

لقد فقد العالم بغياب سمو الشيخ صباح الأحمد قائداً عظيماً، ومبادراً كبيراً من أجل السلام والأمن والاستقرار، وحكيماً أسهم في إطفاء نيران الكثير من المشكلات والخلافات بين الدول، وأميراً إنسانياً سخَّر إمكانات بلاده من أجل مساعدة شعوب العالم المنكوبة بالكوارث والحروب دون أن ينتظر جزاء أو شكوراً.

لقد جاء تأبين سمو الأمير الراحل أممياً، وبمشاركة ممثلين عن قارات العالم أجمعوا في كلماتهم على هامة وقامة ومكانة الزعيم الراحل ودوره البارز في نشر السلام والمحبة والطمأنينة في العالم كله، جاء هذا التأبين ليؤكد أيضاً على المكانة المرموقة التي وصلت إليها الكويت بفضل جهود وعمل وسياسة الأمير الراحل -طيب الله ثراه- والذي ستظل ذكراه خالدة في نفوس العالم كله.

رحم الله فقيدنا، سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه-، وأطال في عمر أميرنا وقائد مسيرتنا سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وأعانهما الله على تحمل المسؤولية الكبيرة في مواصلة مسيرة البناء، التي قادها الأمير الراحل، وعلى استمرار العلاقات المتميزة للكويت مع جميع دول العالم، وكلنا ثقة في قدرة سموهما على السير بهذا الوطن وشعبه نحو أرحب الآفاق.

