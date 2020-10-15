إغلاق 6 شركات شحنت مواد غذائية مدعومة إلى الخارج

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أعلنت وزارة التجارة انها اغلقت 6 شركات نقل شحن لشحنها مواد غذائية مدعومة الى الخارج، موضحة استكمال الاجراءات القانونية لتحويل تلك الشركات الى النيابة التجارية.

وأشارت في بيان صحافي لها الى ان الفرق التفتيشية جالت على شركات الشحن في شتى مناطق الكويت للتأكد من عدم وجود اي سلع مدعومة من الدولة لديها. ولفتت التجارة الى ان الفرق ضبطت 6 شركات تود شحن بعض المواد المدعومة من ضمن الشحنات الموجودة فيها وقامت بالتحريز عليها تمهيدا لاستكمال الاجراءات القانونية واحالتها الى جهة الاختصاص. وحذرت الوزارة شركات الشحن، من شحن المواد المدعومة من الدولة والتي لا يسمح بتصديرها خارج البلاد مشددة على ان شحنها مخالف للقانون، ويوقع تحت طائلة المساءلة القانونية، وقالت ان هناك عقوبات قانونية بحق مرتكبي المخالفات تصل الى السجن والغاء الترخيص. وبينت انه لا تهاون في تطبيق القانون حيال كل من يرتكب جريمة تهريب المواد المدعومة من الدولة التي تعتبر أمنا قوميا للبلد محذرة من أن ذلك قد يؤدي الى إغلاق المؤسسة وتحويلها الى النيابة العامة.

