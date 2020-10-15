«المحامين» تستعد لتقديم طعن على القوانين المقيدة للحريات

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‏أعلنت جمعية المحامين عن التجهيز للطعن أمام المحكمة الدستورية في القوانين المقيدة للحريات.

وقال رئيس الجمعية شريان الشريان خلال مؤتمر صحافي عقد امس: إن القوانين تجاوزت الحدود الدستورية وتعد اعتداء صريحا على الحقوق الإنسانية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مؤكدا أنه يهدف من هذه الخطوة الى دعم حرية الرأي والتعبير في البلاد.

واضاف ان تقديم بلاغات بحق كل من يوجه انتقادا هادفاً ويمارس حقوقه الدستورية في التعبير أمر مرفوض وهو ما أكدته الأحكام الدستورية بأن يتوافق مسلك المشرع مع صحيح الدستور بتعزيز الحريات.

‏وقال الشريان: سيتم تقديم الطعن المباشر في دستورية القوانين المقيدة للحريات وسيتحمل أعضاء مجلس الادارة كلفة الطعن بمشاركة فريق تطوعي.