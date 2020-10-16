حماد: سلاسة انتقال السلطة نتاج وعي سياسي واضح

أول النهار

أكد رئيس منظمة الشعوب والبرلمانات العربية الوزير المفوض د.عبدالعزيز حماد، أن رحيل سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد خسارة كبيرة للأمتين العربية والاسلامية، موضحا أن الوطن العربي بشكل عام ومصر بشكل خاص لن تنسى مواقف سموه الانسانية لخدمة القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وقال رئيس المنظمة- الموثقة من وزارة الخارجية المصرية - في تصريحات خاصة لـ «النهار»، ان رحيل سمو الأمير فاجعة كبرى للوطن العربي، خاصة أن سموه قدم العديد من المشروعات الخدمية والتنموية للمنطقة برمتها، وكان دائما يرفع شعار الاعتدال والوسطية، وهو ما تعاملت به السياسة الخارجية للكويت المعروف عنها أنها سياسة متزنة، موضحا أن الكويت على مدار تاريخها مستقرة ولم تشهد أي صراعات سواء كانت على السلطة أو حتى صراعات سياسية خلال عهد سمو الأمير الراحل.

وثمن رئيس منظمة الشعوب والبرلمانات العربية، موقف سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، الداعم باستمرار للقضية الفلسطينية، حيث أن جميع مواقف سموه كانت داعمة تماما للشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة ضد الاسرائيليين، مشيرا الى أن سمو الأمير الراحل كان من أكثر القادة العرب الداعمين للقضية الفلسطينية. وتابع: أنه انعكاسا لمواقف سمو الأمير الراحل، أطلقت احدى بلديات محافظة جنين الفلسطينية اسم سموه، على أحد أهم شوارعها، تقديرا لدوره في خدمة القضية الفلسطينية، وتقديرا أيضا لدور الكويت في دعم الشعب الفلسطيني على مر العصور، هذا بالاضافة الى اقامة بيوت عزاء له في أكثر من مدينة فلسطينية تقديرا لدور سموه الراحل.

وشدد عبدالعزيز حماد، على ثبات موقف سمو الأمير الراحل للقضية الفلسطينية، بأن الحل العادل والشامل لا يتحقق الا بالالتزام الكامل بقرارات الشرعية الدولية والمرجعيات الأممية.

وتابع أنه في شهر مارس 2009، أعلنت الكويت عن تبرعها بـ200 مليون دولار للسلطة الفلسطينية للسنوات الخمس التالية من خلال برنامج اعادة اعمار غزة، كما سبق للكويت أن أبدت التزامها بدفع 300 مليون دولار لدعم السلطة الفلسطينية أثناء مؤتمر المانحين الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس في ديسمبر 2007، كما وقعت الكويت في نوفمبر 2012 اتفاقية مع البنك الدولي تساهم بموجبها بمبلغ 50 مليون دولار لدعم البرنامج الفلسطيني الحالي للاصلاح والتنمية في البنك الدولي.

حزن عالمي

وأوضح أن حالة الحزن العربي والعالمي على رحيل سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، تؤكد مكانة سموه ومكانة الكويت كدولة قوية متزنة في المنطقة والعالم، مشيرا الى أن اعلان جميع الدول العربية حالة الحداد وتنكيس الأعلام وعلى رأسها بالطبع مصر يعكس حالة الحزن الكبير لرحيل سموه.

وقال ان لقب حكيم العرب لم يمنح من فراغ لسمو الأمير الراحل، خاصة أن سموه كان يقوم بدور الوساطة لحل المشكلات والقضايا العربية والتي كان أبرزها بالطبع الأزمة القطرية- العربية، مشددا على أن الصناديق الكويتية، قدمت تمويلات في كل المجالات للعديد من الدول العربية ومنها بالطبع مصر لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية.

انتقال السلطة

وأشاد رئيس منظمة الشعوب والبرلمانات العربية، بسلاسة وسهولة انتقال السلطة لسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، بعد سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد رحمة الله تعالى عليه، موضحا أن اعلان تزكية سمو الأمير نواف الأحمد، للأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، وليا للعهد، يؤكد أن الكويت لديها نظام سياسي قوي ومتزن قائم على التفاهم والوعي بعيدا عن أية صراعات، وهو ما يعكس مكانة الكويت على المستويين الدولي والعربي. وشدد على أن تلك السلاسة في عملية انتقال السلطة من أمير لأمير آخر، هو نتاج لنظام سياسي واعٍ للغاية ومتزن وهو مع تتميز به السياسة الخارجية الكويتية، مشيرا الى أن الخارجية الكويتية على مدار تاريخها لم تصدر منها تصريحات عدائية ضد أحد أو دعوات غير مدروسة، مشددا على أن الأمتين العربية والاسلامية فقدتا بالفعل شخصية لن تعوض.

استقرار الكويت

وقال عبدالعزيز حماد، ان سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، قادر على استكمال مسيرة الأمير الراحل، بقيادة الكويت لبر الأمان في ظل الظروف والأحداث الصعبة التي تمر بها المنطقة والدول العربية، موضحا أن الجميع على علم تام بأن سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سيكون خير خلف لخير سلف، خاصة أنه يسير على درب سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد. وأشاد بحالة الاجماع من القادة والزعماء العرب باعلان ثقتهم الكاملة في سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، على قيادة الكويت واستكمال السياسة المتزنة والوسطية، وهو ما يؤكد دعمهم الكامل للكويت حكومة وشعبا.

علاقات تاريخية

وفيما يخص العلاقات المصرية الكويتية، فشدد رئيس المنظمة العربية على أن تلك العلاقات لها طابع خاص للغاية لأنها مرتبطة بالدم متمثلة في حرب تحرير الكويت التي شاركت فيها مصر، كما أن الكويت من الدول العربية التي وقفت بجوار مصر في حرب أكتوبر المجيدة، مشددا على أن تلك العلاقات وصلت لقمة قوتها وازدهارها خلال عهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وتابع أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كان من أول الرؤساء المعزين في سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كما أن الرئاسة المصرية أعلنت فور اعلان وفاة سموه، حالة الحداد في البلاد لمدة 3 أيام، وتنكيس الأعلام، موضحا العلاقة التي كانت تربط الرئيس السيسي بسمو الأمير الراحل، كانت قوية للغاية.

الأمن القومي

وأشار «حماد»، الى أن الرئيس السيسي أكد أكثر من مرة أن أمن الكويت بشكل خاص والخليج بشكل عام جزأ لايتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن أي اعتداء على أمن الكويت والخليج هو اعتداء مباشر على الأمن القومي المصري، في رسالة واضحة لجماعات وقوي الشر التي تسعى دوما لتعكير صفو العلاقات المصرية الكويتية الخليجية، ولقوى الشر الطامعين في دول الخليج.

وفيما يخص مواقف دعم سمو الأمير الراحل لمصر، فقال رئيس منظمة الشعوب والبرلمانات العربية لـ«النهار»، ان المصريين لن ينسوا مواقف سمو الأمير الراحل لدعم مصر وشعبها بعد ثورة 30 يونيو بدعم الاقتصاد المصري بأكثر من 4 مليارات دولار على هامش مشاركة سموه في المؤتمر الاقتصادي الذي عقد بمدينة السلام المصرية «شرم الشيخ»، واعلان سموه وقوف بلاده مع الدولة المصرية فهي مواقف لن تنسى على مدار العصور، بالاضافة الى حرص سموه على حضور احتفالية قناة السويس الجديدة عام 2015 لتأييد ودعم الدولة المصرية والرئيس السيسي.

مشددا على أن الاقتصاد المصري كان يعاني بالفعل بعد فترة حكم الاخوان والتي كانت فترة سوداء من تاريخ مصر، ولولا دعم الأشقاء العرب وعلى رأسهم الكويت وسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لكان الوضع صعبا وقتها.

وبين أن ملف العلاقات المصرية - الكويتية، كان من أكثر الملفات التي شهدت ومازالت، محاولات من جماعات التخريب والارهاب للوقيعة بين البلدين حكومة وشعبا، من خلال أية محاولات فاشلة لاستغلال الحوادث الفردية التي لا تعبر عن البلدين في تعكير صفو قوة تلك العلاقات، موضحا أن مصر تعلم تماما قوة الكويت في المنطقة وأنها بمثابة رمانة الميزان في الوساطة لحل الأزمات والقضايا العربية المختلفة.

وأكد أنه لاشك في أن تلك العلاقات القوية ستسير على نفس المنوال بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي، في عهد سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، موضحا أن الشعب الكويتي له مكانة خاصة عند جميع المصريين.

